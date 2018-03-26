Orange Pi 4G-IoT – одноплатный ПК с 4G для разработчиков

На территории Китая состоится анонс нового одноплатного ПК - Orange Pi 4G-IoT.
Новинка получила достаточно большой набор различных средств беспроводной связи.
Габариты ее – 85х55 мм.
В основе – чип Mediatek MT6737 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53. Также «в связке» здесь графика ARM Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти.
Особенностями конструкции предусмотрена поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Есть также интегрированный сотовый модем и слот для карт nano-SIM. Отмечена также поддержка LTE.
Помимо прочего, указывается на 8 ГБ встроенной памяти и слота расширения, интерфейса HDMI, трех портов USB, одного micro-USB и пр.
Стоимость Orange Pi 4G-IoT - $45. На данный момент устройство уже появилось в продаже в ряде китайских интернет-магазинов.