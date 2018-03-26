Orange Pi 4G-IoT – одноплатный ПК с 4G для разработчиков

26 марта 2018, 12:15

На территории Китая состоится анонс нового одноплатного ПК - Orange Pi 4G-IoT.



Новинка получила достаточно большой набор различных средств беспроводной связи.

Габариты ее – 85х55 мм.В основе – чип Mediatek MT6737 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53. Также «в связке» здесь графика ARM Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти.Особенностями конструкции предусмотрена поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Есть также интегрированный сотовый модем и слот для карт nano-SIM. Отмечена также поддержка LTE.Помимо прочего, указывается на 8 ГБ встроенной памяти и слота расширения, интерфейса HDMI, трех портов USB, одного micro-USB и пр.Стоимость Orange Pi 4G-IoT - $45. На данный момент устройство уже появилось в продаже в ряде китайских интернет-магазинов.