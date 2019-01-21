Orange Pi 3 – одноплатный ПК с Wi-Fi 5

21 января 2019, 13:15

Состоялся анонс нового одноплатного ПК - Orange Pi 3.



Новинка ориентирована на разработчиков. Девайс предлагает довольно гибкие коммуникационные возможности, причем не только в проводном, но и также беспроводном плане.

Габариты устройства – 90х64 м.



В основе – чип Allwinner H6, у которого 4 ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Графика - ARM Mali-T720 MP2.



Производитель обещает, что эта новинка появится в версии с 1 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ. Кроме того, «на борту» окажется 8 ГБ встроенной памяти. Будет также предусмотрен слот для карт microSD.



Есть у Orange Pi 3 контроллер Gigabit Ethernet для проводного подключения. За беспроводную передачу данных отвечают адаптеры Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0.

Касательно портов, речь о USB 3.0, USB 2.0 и порте HDMI 2.0a.



В продаже новинка будет доступна по цене от $30 до $40.