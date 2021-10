Raspberry Pi представила крошечный компьютер Zero 2 W с 4-ядерным чипом за $15

29 октября 2021, 12:45

Официально анонсирован одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero 2 W. Он получил более производительный процессор в сравнении с предшественником.

Однако из-за дефицита чипов разработчику пришлось в полтора раза увеличить цену устройства, до $15, а объём поставок будет ограничен.

Более высокая производительность стала возможной благодаря четырёхъядерному 64-битному процессору на базе Arm Cortex-A53 с тактовой частотой 1 ГГц. При этом объём оперативной памяти в 512 Мбайт остался неизменным. Тем не менее, более быстрый процессор, который аналогичен Raspberry Pi 3, делает новую модель более практичной для использования. Для непритязательного пользователя доступен даже серфинг в интернете, правда, придётся довольствоваться только одной вкладкой в Chromium.



Форм-фактор компьютера не поменялся, а это значит, что корпус от старой модели подойдёт — официальный или от стороннего производителя. Новинке не нужно дополнительное охлаждение: журналисты британского издания The Register уже проверили — температура колебалась около отметки в 39 °C. Прежним остался и ассортимент разъёмов: порт mini-HDMI, пара micro-USB и слот для карт MicroSD. Присутствуют также интерфейс камеры и незанятый 40-контактный GPIO. По сути, если бы не новый процессор, то отличия от прошлой модели заметить было бы трудно. Разработчик сознательно отказался от более продвинутых интерфейсов из финансовых соображений и из-за размеров контроллеров: гаджет стал бы дороже с USB-C и micro-HDMI, а плата увеличилась бы в размерах.



Впрочем, одно изменение всё-таки заметно — это цена в $15, причём у компании нет планов выпускать более дешёвую версию без Wi-Fi. Напомним, в начале месяца разработчик из-за дефицита чипов был вынужден поднять цену на Raspberry Pi 4 в версии с 2 Гбайт оперативной памяти. С момента выпуска были поставлены 4 млн компьютеров Zero и Zero W, но на рынке они стали дефицитом с самого начала. В первые 12 месяцев компания сможет отгрузить не более 400 000 новых Zero 2 W, и есть надежда, что после этого ситуация улучшится.

