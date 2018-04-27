Samsung начинает продажи универсального USB флеш-накопителя Bar Plus в Украине

27 апреля 2018, 11:15

«Samsung Electronics Украина» объявляет о старте продаж USB-накопителя Bar Plus в Украине с 27 апреля.

Компактная модель поддерживает до 256 ГБ встроенной памяти и подходит для работы с любим устройством - персональным компьютером, ноутбуком, мобильным телефоном и плашетом. Устройство доступно в чёрном (Titan Gray) и серебристом (Champagne Silver) цветах. Объём встроенной памяти - от 32 до 256 ГБ.



Флеш-накопитель нового поколения отличается впечатляющей скоростью передачи данных и потрясающим дизайном. Полностью металлический корпус, который удобно держать в руке, является воплощением минимализма, где умело сочетаются стиль, скорость и надежность.



Samsung Bar Plus поддерживает новейший стандарт USB 3.1 и высокую скорость чтения, которая достигает 300 МБ/с. Сочетание названных характеристик позволяет перенести видеофайл в формате 4K UHD размером 3 ГБ с накопителя на ПК всего за 10 секунд. Это сократит ожидание и позволит уделить больше времени работе, играм, просмотру любимых фильмов и творчеству.

Стойкий металлический корпус хранит данные и личную информацию в целости и сохранности, а встроенное кольцо для крепления позволит избежать случайного смещения или потери. USB флеш- накопитель Bar Plus — идеальное сочетание современного дизайна и долговечности.



Файлы на накопителе будут оставаться в безопасности вне зависимости от окружающих условий. Samsung Bar Plus имеет водонепроницаемый, ударопрочный, термостойкий, магнитоустойчивый, а также устойчивый к рентгеновскому излучению корпус. Всё это подкрепляется пятилетней ограниченной гарантией от Samsung Electronics.



Запуск новой товарной линейки дополнит портфолио продуктов памяти Samsung в Украине. Сейчас оно представлено линейками карт памяти SD и microSD, а также внутренних и внешних твердотельных SSD-накопителей.