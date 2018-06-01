CommFort обзавелся новым Android-клиентом

1 июня 2018, 10:15

Компания «КоммФорт софтваре» объявляет о выпуске совершенно нового клиента на базе ОС Android для своей программы внутрикорпоративных коммуникаций CommFort.

Android-клиент теперь полностью бесплатен, а его интерфейс стал значительно удобнее в сравнении с предшественником.



Клиент-серверный корпоративный чат CommFort уже используют несколько тысяч организаций, работающих в самых разных сферах. Удобство эффективного обмена информацией, предоставляемое CommFort, по достоинству оценили государственные учреждения, частные компании и банки в России и за ее пределами. Возможности программы включают обмен мгновенными сообщениями, синхронную и асинхронную видеоконференцсвязь, передачу файлов, удаленное управление компьютером и многое другое.



Важной особенностью реализации CommFort является работа исключительно в рамках сетевой инфраструктуры организации. В отличие от многих конкурирующих решений для корпоративных коммуникаций, в CommFort весь трафик обрабатывается только сервером программы, установленным на один из компьютеров в самой организации, и не передается сторонним компаниям. Другими словами, информация, передаваемая с помощью CommFort, остается строго конфиденциальной и не выходит за рамки внутрикорпоративной сети.



Релиз новой версии клиента для Android призван облегчить коммуникацию с мобильных устройств. Клиент был переписан с нуля для улучшения производительности, а обновленный интерфейс стал намного удобнее в использовании. Кроме того, в отличие от предыдущей версии, новый CommFort Android полностью бесплатен.













