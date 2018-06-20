Комплект Sony a6500 с зум-объективом E 18-135mm поступает в продажу в Украине

20 июня 2018, 11:15

В продажу поступает универсальный комплект – камера Sony α6500 и зум-объектив с большим увеличением E 18-135mm F3.5-5.6 OSS.



Sony α6500 – компактная системная камера, обеспечивающая профессиональную производительность. Камера α6500 позволяет получить отличное качество изображения благодаря сенсору Exmor формата APS-C с 24,2 миллионами пикселей и высокой скоростью. 5-осевая стабилизация изображения работает с объективами Sony E-mount, а также объективами A-mount через адаптер. 425 точек фазовой автофокусировки охватывают почти всю площадь кадра, а сенсорный поворотный 3-дюймовый экран позволяет выбрать точки фокусировки пальцем. Камера поддерживает съёмку до 11 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и замерами благодаря буферу, в котором может храниться до 269 изображений.

С зум-объективом Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS в комплекте у пользователей будет возможность охватить различные объекты и сюжеты, используя широкий диапазон фокусных расстояний (от 18-миллиметрового широкоугольного до 135-миллиметрового телеобъектива). Асферическеский элемент объектива позволяет получить высокое разрешение по всей площади кадра. Кроме того, этот легкий, компактный и универсальный объектив обеспечивает быструю, точную и бесшумную автофокусировку и идеально подходит для ежедневной съемки.

Вес E 18-135mm составляет всего 325 г, диаметр — не более 67,2 мм, а длина — 88 мм. Диапазон фокусных расстояний достигает 202,5 мм для телеобъектива (в полнокадровом 35-миллиметровом эквиваленте), что обеспечивает достаточный охват для стандартной съемки пейзажей, дикой природы, портретов и т. д.

Комплект будет доступен по ориентировочной цене 49 999 грн.