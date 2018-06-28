Знаменитости, у которых есть собственный самолет

28 июня 2018, 11:45

Одной из причин, почему известные люди всегда светятся в новостях, это их постоянное расточительство на роскошные вещи.

Это может быть дорогой особняк, дорогая машина или яхта. Совсем не секрет, что звезды любят шикарно путешествовать, поэтому они приобретают частные самолеты.

Знаменитости могут позволить себе самые дорогие самолеты в мире. Личный самолет делает перелет более комфортным. Ниже представлены некоторые знаменитости, как в Украине так и мире, которые обладают личным самолетом.



Джеки ЧанСамолёт полностью укомплектован для человека, который совершает множество перелётов, как Джеки Чан. Он может без остановки пролетать очень длительные расстояния, что помогает Чану управлять его компаниями. Кроме того, сидения самолёта полностью опускаются, чтобы пассажир смог лечь и поспать или же сесть ровно и поработать.Сергей Брин и Ларри ПейджВладельцы корпорации Google - одного из самых успешных брендов в мире, известны благодаря своему самолету под названием Google Jet. Самолет стоимостью $25 млн показывает, насколько продуктивна компания. Они приобрели права на посадку на престижном Moffet Field. Эта полоса находится под руководством NASA. До Google Jet она была закрыта для частных самолетов. Конечно же, самолет раскрашен надписями Google.Билл ГейтсУ Билла Гейтса, одного из самых богатых людей за всю историю, есть Bombardier Global Express. Частный самолет стоит $40 млн., и напичкан всякими техническими наворотами. Также в нем присутствует Rockwell Collins Pro Line Fusion - авионика, которая повышает способности самолета и уменьшает вероятность того, что навигация отключится во время полета. Это полезная опция.Марк КубанВладелец баскетбольной команды Dallas Mavericks, известный также способностями инвестирования денег. Его Boeing 767-277 за $144,1 млн. просто поражает. После одного трансатлантического перелета Кубану захотелось купить для себя самолет. На данный момент, он оснащен двигателями от General Electric and Pratt & Whitney. Это указывает на то, что привыкшие летать люди, будут чувствовать себя на борту в безопасности. Сделав роскошную покупку, Кубан попросил переделать кресла под рост самых высоких игроков его команды.Элвис ПреслиУ Элвиса был не менее впечатляющий самолет Lisa Maria, названный в честь его дочери. В нем была спальня и ванная комната с сантехникой из золота. Для тех, кто много времени проводит в переездах, очень важно быть в максимальном комфорте. У Lisa Maria было 28 посадочных мест и много спальных зон. В нем присутствовал конференц-зал и видео-система, подключенная к 4 телевизорам и 52 динамикам.Дональд ТрампТрамп владеет 23-местный самолет Boeing 727-23. Самолет Трампа стоимостью в $100 млн. был приобретен у бывшего владельца Пола Аллена, который является со-учредителем компании Microsoft. Естественно, Трамп внес свои коррективы в дизайн. Он обтянул кресла новой кожей и добавил персональные телеэкраны.Том КрузТом Круз снялся в таких фильмах, как «Миссия невыполнима» и «Лучший стрелок». Когда 19-летний Круз начал свою карьеру в фильме «Бесконечная любовь», вряд ли он осознавал, что будет жить так шикарно. Он приобрел частный 19-местный Gulfstream IV, который стоит $36 млн. Самолет оснащен двумя мощными двигателями Rolls Royce Tay 611-8.Джей Зи и БейонсеБизнесмен и рэппер Джей Зи получил самолет в качестве подарка от жены Бейонсе. Самолет Джей Зи Bombardier Challenger 850 Learjet стоит $40 млн. В нем есть гостиная с кожаной мебелью, спальня, кухня и две ванные комнаты. Пара часто путешествует по миру.Джим КерриДжим Кэрри прошел длинный путь своей карьеры с того момента, как попал на кастинг для шоу «В живом цвете» в 1990. Его работы в фильмах «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Эйс Вентура» принесли большие гонорары. Теперь у него есть собственный Gulfstream V. Этот частный самолет является одним из самых безопасных в мире. Кэрри может наслаждаться перелетом в компании 15 друзей.Джон ТраволтаАктер Джон Траволта гордится своим самолетом Boeing 707-138. Самолет находится во Флориде. Если Джон захочет улететь с семьей, к примеру, в Орландо, их перелет займет всего лишь 10 минут после посадки на борт. У Траволты есть еще 4 самолета, и он является почетным пилотом австралийской авиакомпании Qantas. 60-летний актер уже налетал 55 000 км.Опра УинфриКонечно же, у неоспоримой медиа-королевы и владелицы OWN Network есть свой самолет. Видимо, ее долгое пребывание в «Шоу Опры Уинфри» дало ей хороший заработок. Уинфри приобрела 10-местный самолет Bombardier Aerospace за $42 млн. Кресла в салоне обтянуты самой изысканной кожей, а дизайнерские светильники в ванной добавляют перелету еще больше люкса.Украинские политики и бизнесмены тоже держат руку на пульсе и не желают оставаться на задворках истории. Они так же следят за мировыми трендами, дабы оставаться в обойме модников. Правда, лично никто из народных избранников самолетами не владеет. А самолеты зарегистрированы на иностранные компании и якобы лишь сдаются в аренду. Тем не менее, практика пользования личными и корпоративными самолетами не нова, просто в Украине такая собственность не афишируется.