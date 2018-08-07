Бизнес-джеты! Что почем?

7 августа 2018, 9:45

«Бизнес-джетами» называют частные самолёты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели.

Такие лайнеры отличаются от обычных бортов повышенным уровнем комфорта. Салоны наиболее дорогих моделей позволят их владельцам во время перелётов не только вкусно поесть и хорошо выспаться, но и даже принять душ. И при всём при этом обладатель лайнера не выбьется из рабочего графика. Ведь обязательным условием для бизнес-джетов является наличие интернета и телефонной связи.



Представляем вашему вниманию ТОП-10 самых дорогих бизнес-джетов мира:



10. Самым дешёвым из дорогих бизнес-джетов стал Falcon 900EX. Наличие трёх двигателей позволяет этому лайнеру взлетать даже с коротких взлётно-посадочных полос. Это существенно расширяет географию полётов, ведь обладатель «сокола» может пользоваться услугами небольших аэропортов. Другое достоинство бизнес-джета — его экономичность. Falcon 900 - потребляет на 50–60 % меньше топлива, чем его аналоги.

(33 млн. долларов)



9. The Embraer EMB190BJ Lineage 1000 - был спроектирован на основе большой пассажирской версии лайнера. Этот бизнес-джет славится своим просторным салоном, который может быть разделён на пять отделов, включая дополнительную спальню, туалет и душевую кабину.

(40,95 млн. долларов)



8. Falcon 7X обычно покупают те, у кого есть личные острова. Мощный лайнер с тремя двигателями способен приземляться под более крутым углом, чем аналоги. Это позволяет владельцу бизнес-джета сэкономить на строительстве длинных взлётно-посадочных полос.

(41 млн. долларов)



7. BD-700 Global Express покупают те, у кого нет времени на пересадки. Владелец этого лайнера сможет без дозаправки долететь из Нью-Йорка в Токио.

(47,7 млн. долларов)

6. BBJ покупают те, кто любит повышенный комфорт. В этом бизнес-джете по желанию владельца можно сделать просторную спальню, ванную комнату и конференц-зал.

(55,5 млн. долларов)



5. Gulfstream G550 называют «шустроджетом». Лайнер перемещает своего владельца между континентами со скоростью 960 км/ч. Из Сеула до Майами такой самолёт долетит всего за 14,5 часа. Кроме того, благодаря инфракрасной камере Gulfstream G500 может приземляться в условиях плохой видимости.

(59,9 млн. долларов)



4. Те, кто не любит летать в одиночестве, наверняка выберут Airbus 319. Ведь борт этого джета может принять до 39 человек.

(80,7 млн. долларов)



3. 767-й покупают те предприниматели, которым приходится летать по миру вместе с огромным штатом. На борту этого «Боинга» могут с комфортом работать более 60 человек. 118 млн. долларов)



2. 747-8 — это на сегодняшний день самый просторный вариант бизнес-джета из того, что может предложить «Боинг». Этот борт может поднять более 450-ти человек.

(153 млн. долларов)



1.Airbus А380 — это крупнейший серийный авиалайнер в мире. Одним из таких самолётов владеет принц Саудовской Аравии Алвалид бин Талал. Бизнес-джет для него строили 7 лет, аппарат имеет на своём борту гараж для двух автомобилей Rolls-Royce, комнату для молитв, которая может вращаться (чтобы быть всегда направленной в сторону Мекки), бассейн, сауну, конюшню для лошадей и верблюдов. Салон аэробуса арабского принца полностью покрыт золотом, только это обошлось ему в 58 миллионов долларов.

(400 млн. долларов)