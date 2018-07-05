Textron Aviation прекращает выпуск самолетов Cessna Citation X + и Citation X

5 июля 2018, 11:15

По оценке производителя, именно Citation X+ является самым быстрым в мире бизнес-джетом с кросс-континентальной дальностью полета - 978 км/ч.

Это решение было принято, в том числе благодаря предстоящему вводу в эксплуатацию новой модели семейства бизнес-джетов Citation - Longitude, которая аналогична по вместимости и максимальной дальности полета. При этом максимальная скорость Citation Longitude на 96 км/ч. меньше. На сегодня компания поставила 314 джетов Citation X, сертифицированных в 1996 году, и 24 ВС Citation X +, первые поставки которых пришлись после июня 2014 году.