Революционный самолет Celera 500L

29 сентября 2020, 15:15

Компания Otto Aviation, созданная американским ученым и предпринимателем Уильямом Отто, обнародовала некоторые технические характеристики своего революционного самолета Celera 500L, испытания которого проходят с 2017 года.

Celera 500L разрабатывалась как экономичная альтернатива приватным бизнес-джетам. Основной задачей создателей было уменьшить потребление топлива и увеличить эффективность самолета, не снижая при этом скоростные показатели и дальность полета. И это им в полной мере удалось.

Форма обтекаемого, похожего на пулю Celera 500L позволяет создать ламинарный поток позади самолета и снизить аэродинамическое сопротивление на 59% по отношению к сравнимому по размерам традиционному самолету. Используемый Otto Aviation экономичный 12-цилиндровый двигатель RED A03 от RED Aircraft имеет мощность 368 кВт и лучшую в классе энерго эффективность. При максимальной крейсерской скорости 740 км/ч (460 миль/ч) и дальности полета 8334 км (4500 морских миль), Celera 500L может без посадки на дозаправку доставить в любую точку США до 6 пассажиров.

Еще один интересный параметр необычного самолета, очень высокий, характерный больше для планеров, чем для самолетов показатель планирования – 22:1. Это означает, что, начав планирование при выключенном двигателе на высоте 10 км, Celera 500L может пролететь более 200 км.