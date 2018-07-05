Оплата ЖКХ через смартфоны выросла на 51% - Portmone

5 июля 2018, 11:45

Электронная платежная система Portmone в январе-июне ‘18 года нарастила количество операций по оплате ЖКХ-сервисов через мобильное приложение на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего через сервис Portmone за первое полугодие 2018 года было проведено более 20 миллионов транзакций.



Помимо коммунальных платежей, в ТОП-3 наиболее популярных транзакций входят - "пополнение мобильного телефона" и "Р2Р переводы" (переводы средств с карты на карту). Вместе они составляют более половины всех платежей, совершаемых на сервисе.



Отметим, ООО «Портмоне» образовано в 2002 г., является самым крупным игроком рынка онлайн-платежей в Украине. Компания работает с картами всех украинских банковских платежных систем в режиме 24/7, а также предоставляет круглосуточную поддержку. Количество клиентов на сегодня – 3 млн. пользователей, и ежемесячно регистрируется около 15 тысяч новых абонентов. На Portmone есть возможность оплатить более 3 тыс. сервисов, их количество постоянно увеличивается.



"Пока клиенты чаще используют веб-версию сервиса, однако количество пользователей приложения растет из года в год в среднем на 50%. Новое приложение Portmone позволяет не только быстро и просто оплачивать счета или переводить деньги на карту – оно позволяет проводить транзакции в любое время и любом месте, где есть доступ к интернет, буквально на ходу», - отмечает Сергей Хрулев, директор по маркетингу Portmone.

Напомним, основные направления деятельности компании: электронная доставка клиентам счетов от поставщиков услуг (жилищно-коммунальных хозяйств, телекоммуникационных компаний, операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, страховых компаний и т.п.); оплата клиентами счетов через интернет с помощью международных платежных карт Visa и Mastercard; доставка электронных счетов клиентов Банкам для их оплаты через банкоматы, киоски самообслуживания и системы интернет-банк; техническое обеспечение эквайринга международных платежных карт для интернет-магазинов.