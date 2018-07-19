Где ноутбуки дешевле? Сравниваем цены интернет-магазинов

19 июля 2018, 12:12

Как разобраться в сотнях моделей ноутбуков и купить подходящий вариант дешевле? С агрегатором цен Е-каталог вы сможете сэкономить до половины стоимости ноутбука, а также – несколько часов или даже дней свободного времени.

Как сэкономить дважды

Чтобы купить ноутбук в интернете, нужно перебрать почти 700 вариантов. И не всегда можно узнать «свой» ноутбук с первого взгляда – под одним и тем же корпусом может скрываться разная начинка. Поиск подходящего лэптопа – не единственная сложность. Отыскать продавца с самой низкой ценой и выгодными условиями доставки тоже не просто. Для решения этих проблем создан специальный сайт – агрегатор цен Е-каталог.

Ek.ua может:

• сократить время подбора идеального ноутбука до пары минут;

• показать, чем отличаются модификации одного и того же лэптопа;

• сравнить параметры подходящих моделей в удобной таблице;

• предоставить полную информацию о выбранном товаре;

• ознакомить с отзывами реальных покупателей ноутбуков;

• выдать список интернет-магазинов с актуальными ценами на выбранное устройство.

С агрегатором цен вы экономите время – не нужно заниматься поиском сведений и магазинов самостоятельно. Максимум, что вам предстоит сделать – прочесть несколько подсказок о свойствах ноутбуков при необходимости.

С Е-каталогом вы избегаете серьезных переплат – до 50% стоимости ноутбука. К тому же, вы всегда точно знаете, какая «начинка» у вашего лэптопа, и не завышена ли цена на выбранную модификацию.

Семь шагов до счастья

Идеальный ноутбук – тот, на котором удобно работать. Агрегатор цен учтет все ваши пожелания. В форме поиска можно задать более 30 характеристик – от стоимости и производительности до подсветки клавиатуры и дополнительной защиты.

Как выбрать лэптоп через Е-каталог:

• откройте раздел ноутбуков;

• выполните поиск с заданными свойствами;

• итоговые результаты сравните в таблице;

• откройте страницу выбранного ноутбука;

• перейдите во вкладку «где купить»;

• выберите лучшую цену и доставку;

• перейдите на сайт магазина по прилагаемой ссылке.

Никакой рекламы, «тормозов» или недостоверной информации – на Ek.ua вас ждет только то, что поможет быстро и эффективно справиться с задачей.

Не нужно быть экспертом в компьютерах и проводить часы у экрана – с Е-каталогом онлайн-шопинг станет простым, быстрым и удобным. С агрегатором цен вы найдете лучший ноутбук по цене и возможностям, даже если раньше никогда этим не занимались.

