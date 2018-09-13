Где купить телефон в интернете: обзор всех цен

13 сентября 2018, 15:16

Как подобрать новую трубку среди полутора тысяч предложений и купить ее выгодно? Вы можете сделать это за две минуты с помощью специального сайта – бесплатного агрегатора цен Е-каталог!

Не тратьте лишнего

Чтобы купить телефон, обычно приходится тратить много времени – на выбор подходящего аппарата и продавца с самым выгодным предложением. Но с прайс-агрегатором Ek.ua поиск займет всего пару минут!

На Е-каталоге вас ждут:

- самый полный список телефонов, которые можно купить онлайн;

- точный выбор мобильных аппаратов по 28 заданным характеристикам;

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- встроенные подсказки для всех свойств телефонов;

- перечни модификаций мобильных аппаратов с возможностью быстрого переключения между ними.

У каждой «трубки» есть своя страница – карточка, в которой собрана полезная для покупателя информация:

- все характеристики;

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- пользовательские вопросы, рейтинги и отзывы;

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А также для всех аппаратов составлены перечни совместимых аксессуаров: наушников, держателей, защитных пленок, смарт-часов и т.д.

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7 простых шагов до идеального телефона

Как найти «идеальный» телефон через Е-каталог? Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

- перейдите в рубрику телефонов на Ek.ua;

- настройте свойства поиска;

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- откройте список магазинов и цен;

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Е-каталог рассчитан на пользователей любого уровня. Даже если вы – начинающий пользователь ПК, в работе с агрегатором цен не будет ничего сложного. С этим сайтом вы легко подберете аппарат, который будет обладать всеми нужными функциями и будет выглядеть именно так, как вы хотите.

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