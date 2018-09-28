Заявление 1+1 медиа в связи с политикой Нацсовета по вопросам телерадиовещания

28 сентября 2018, 10:15

27 сентября 2018 года, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассматривался вопрос об определении победителя конкурса и выдаче лицензии на вещание на свободном канале вещания многоканальной телесети МХ-5 стандарта DVB-T2 (MPEG 4) в ряде населенных пунктов Днепропетровской области (с. Вольногорск, Дмухайловка, Могилев, Орлы, Перещепино, Першотравневск).

В конкурсе приняли участие две местные телекомпании "Приват ТВ Днепр" и "ТВ Стимул".



Однако, еще до начала рассмотрения вопроса, представитель пропрезидентского большинства в Нацсовете Сергей Костинский внес предложение о проведении внеплановых проверок по всем региональным телекомпаниям сети "2+2" – "Приват ТВ Днепр", "ТВ Стимул", "S-TET" и "Алекс ТВ". Это было сделано вопреки всем установленным регулятором процедурам – без обсуждения на согласительном совете, который обычно проводится членами Нацсовета перед заседанием, и без ознакомления членов Нацсовета с проектом предлагаемого решения.



Далее, подводя итоги конкурса, пропрезидентское большинство, руководствуясь безосновательными обвинениями в адрес участников конкурса в нарушении условий программной концепции, отказало обоим участникам конкурса в выдаче лицензии. При этом отдельные члены Нацсовета связывают такое действие с тем, что группа 1+1 медиа всегда высказывается открыто и имеет смелость по разным вопросам отстаивать свою позицию в судах, в том числе подавая иски против Нацсовета.



Мы считаем необходимым заявить, что данные действия Нацсовета являются исключительно политическими, заангажированными и ярко демонстрируют политику двойных стандартов государства по отношению к определенным телеканалам и медиагруппам. Так, схема работы с региональными каналами-партнерами активно практикуется телеканалом "Прямой", который связывают с президентом Украины. И у Нацсовета этот факт не вызывает вопросов, а наоборот – освещается в новостях на сайте госрегулятора: https://www.nrada.gov.ua/telekanal-tonis-iz-24-serpnya-vyjde-v-efir-iz-logotypom-pryamyj/



Также, по нашему мнению, эта ситуация может носить отчасти личный характер из-за предубеждения со стороны одного конкретного члена Национального совета. Группа 1+1 медиа неоднократно в своих журналистских расследованиях указывала на то, что есть основания полагать, что жена государственного служащего Сергея Костинского руководит крупным рекламным агентством на территории оккупированного Крыма, оформленным согласно российскому законодательству, а сама супруга, по некоторым данным, еще в прошлом году числилась в госреестрах как гражданка РФ.



Группа 1+1 медиа требует разъяснений, на каких основаниях государственный регулятор нарушил процедуру, применяет неодинаковые подходы к разным медиагруппам, и просит открытого и незаангажированного проведения конкурса на выдачу лицензии на вещание в Днепропетровской области.

