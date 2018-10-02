В Сети появилась подробности о смартфоне Lenovo с четверной основной камерой

2 октября 2018, 11:45

Судя по всему, китайская Lenovo готовит свой первый смартфон, у которого будет основная камера с четырьмя объективами.

На это косвенно намекнул вице-президент Lenovo, опубликовавший соответствующий пост в Weibo.На тизерном фото, которое также «засветили» в этом посте, показана основная камера с 4 модулями, которые построены в виде квадрата.Кстати, стоит отметить, что эта заметка ТОП-а китайского гиганта опубликована со смартфона Lenovo S5, который пока что не был представлен официально. Аналитики говорят, что S5 – именно тот смартфон, у которого будет основная четверная камера.Прочие спецификации новинки пока не называются. Дата анонса, пусть даже и ориентировочно пока также не известна.