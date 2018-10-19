Kyocera KY-O1L – смартфон с монохромным дисплеем и аккумулятором на 380 мАч

19 октября 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Kyocera совместно с японским оператором сотовой сети NTT Docomo объявили об анонсе нового смартфона - KY-O1L.

Новинка представляет собой весьма компактный и легкий 2,8-дюймовый смартфон. Габариты «трубки» - 91х55х5,3 мм, а ее вес – 47 грамм.



Дисплей получился монохромным на базе электронной бумаги.



Емкость аккумулятора 380 мАч.

Отдельно обозначена поддержка сетей LTE.KY-O1L лишен камер.Этот смартфон Kyocera работает под управлением проприетарной операционной системы. Доступа к какому-либо магазину приложений здесь нет.Аппарат появится в продаже в ноябре по цене $284.