NFC в массы: тройка доступных телефонов с NFC

25 октября 2018, 13:09

Современный рынок смартфонов растет не по дням. Это пожалуй наиболее быстро обновляемый сегмент на сегодняшний день. Производители создают не только отдельные модели, но и целые линейки.

Некоторые товары - абсолютно новые, ранее неизвестные смартфоны, другие же являются усовершенствованными изделиями от известных производителей. В общем перед покупателем открыт огромным выбор устройство отличающихся ценой, дизайном и возможностями.

Вся суть заключается в том, что на рынке очень много реально интересных и функциональных смартфонов, но вот число недорогих моделей с NFC пока еще очень мало. Причиной тому является тот факт, что занимающие большую часть рынка китайские компании по собственным причинам пренебрегают использованием технологии Near Field Communication. Но к их числу относится далеко не все бренды, поэтому у покупателей появляется хоть и небольшой, но все же выбор.

Данная технология беспроводной высококачественной связи малого радиуса действия была анонсирована в 2004 году. Она позволяет обмениваться между поддерживающими устройствами информацией на расстоянии до 10 см, не переживая за ее утрату или перехват. Одними из ведущих производителей, использующих данную технологию стали Samsung, Nokia, Huawei, а с большим списком моделей вы сможете ознакомиться тут.

Появившийся на рынке в этом году Samsung Galaxy A6 сразу заинтересовал покупателей своими положительными характеристиками. Основными преимуществами устройства стали камера, создающая отличные снимки при достаточно хорошем освещение, мультимедийные динамики высокого качества, а также наличие опции NFC для бесконтактных платежей.

Nokia 7 является вторым в списке смартфонов, недавно “воскресшего” благодаря HMD. Кроме возможности обмениваться данными на расстоянии 10 см, смартфон может порадовать отличными снимками благодаря установленной двусторонней камере Bothie. Суть заключается в том, что телефон одновременно создает два снимка с помощью основной и фронтальной камеры, которые автоматически склеиваются в одно изображение.

Huawei Y7 Prime представленный в 2018 году самый дешевый в нашем списке, но при этом нельзя сказать, что он во многом уступает более дорогим гаджетам. Кроме возможности осуществлять передачу данных при помощи NFC, телефон может похвастаться мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, большим экраном с диагональю 5.99 дюймов, а также сканером лица.