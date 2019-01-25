Технология NFC и преимущества ее использования

25 января 2019, 16:53

Несмотря на то, что на сегодняшний день технология NFC (Near Field Communication) не нова, многие пользователи порой даже не догадываются о ее существовании на своих смартфонах, не говоря уже об активном использовании.

В этой статье мы расскажем о том, чем важна NFC. Надеемся, эти сведения подтолкнут вас к покупке смартфона с поддержкой этой технологии или же активному ее использованию, если NFC поддерживается на вашем смартфоне.



Если говорить кратко, технология NFC нужна для быстрого и удобного обмена контентом, а также бесконтактных платежей.



Массово ее использовать в нашей стране начали после того, как в марте 2017 года «ПриватБанк и MasterCard запустили услугу «NFC-кошелек», что дало возможность «привязать» свою банковскую карту к смартфону, с тем, чтобы получить возможность бесконтактной оплаты. Таким образом, необходимость носить с собой банковскую карту отпала.



Не менее удобно при помощи NFC обмениваться различными данными – скорость передачи в разы быстрее, чем с помощью ближайшего конкурента – модуля Bluetooth. Подключение простое и очень быстрое – меньше чем за одну десятую секунды. Что бы передача данных через NFC у вас выполнялась, необходимо чтобы на обоих смартфонах были активны NFC и Android Beam (функция, которая отвечает за обмен файлами), а сами устройства не должны быть заблокированы. Кроме того, нужно приложить гаджеты спинками друг к другу, и не разделять их, пока не завершится передача, о чем будет сообщено звуковым сигналом. Как видим, все просто. Кстати, помимо картинок, видео и аудио, посредством NFC можно обмениваться приложениями и даже ссылками.



Как определить, есть ли в вашем смартфоне поддержка NFC?



Самый верный способ – перейти в настройки и выбрать пункт «Еще». Если NFC есть, здесь вы увидите одноименную строчку.



Выбор смартфона с NFC!



На сегодняшний день купить в Украине смартфон с NFC не представляется проблемой – у всех производителей найдется, что предложить в этом плане, и пользователю остается лишь выбрать, какой больше подходит его запросам.

Если вы ищете мощный смартфон в защищенном корпусе, в этом плане очень интересным предложением может оказаться смартфон DOOGEE S60 Lite. Помимо NFC и защищенного корпуса, в этой модели аккумулятор впечатляющей емкости, а также беспроводная и быстрая зарядка, качественная основная камера и яркий дисплей.

Кроме защищенного S60 Lite, в первом квартале производитель предложит смартфон Y8 PLUS, который также будет с NFC. Также здесь окажется большой и яркий дисплей, последняя версия Android 9, двойная камера от Sony, очень необычные цвета корпуса и массу других интересных «вещей».