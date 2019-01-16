Киевстар запустил "горячую линию" для бизнеса

16 января 2019, 10:15

Лидер украинского телеком-рынка по доле бизнес-абонентов Киевстар создал отдельные номера для звонков юридических лиц.

Теперь по короткому бесплатному номеру 473 или 0 800 30 04 73 можно получить информацию об актуальных продуктовых предложениях Киевстар для корпоративных клиентов и оставить заявку на подключение услуг.

Абоненты могут выбрать в голосовом меню одно из трех направлений для дальнейшей коммуникации:

мобильные услуги;

услуги фиксированной связи;

инновационные продукты (BigData, CRM (системы автоматизации и стандартизации отношений с клиентами), системы лояльности и пр.).



Перечень услуг, доступных в голосовом меню, постоянно расширяется.

"Отдельный номер для бизнеса разгружает линии 466 и 0800300466, которые до сих пор обслуживали как физических, так и юридических лиц. Ежемесячно звонков от существующих и потенциальных бизнес-клиентов на эти линии было по меньшей мере 170 000, - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - А теперь мы сможем не только обрабатывать подобные обращения оперативно, но и будем предоставлять клиентам всю информацию о продуктах для бизнеса быстрым и удобным способом".

Звонки на 473 и 0 800 30 04 73 с номеров любого мобильного оператора или стационарных телефонов по всей Украине бесплатны.

