Регистрируйся на ежегодный Google Хакатон в ЦеХабе!

23 января 2019, 10:45

Суть мероприятия остается неизменной. Командам крутых программистов страны необходимо решить топовые задание от технологического гиганта. Финалисты отправятся на суперфинал в штаб-квартиру Google!



🔹 Собирай команду программистов (от 2 до 4 человек).

🔹 Регистрируйся по ссылке: https://hashcode.withgoogle.com/signup.html

Участие бесплатное. Количество мест ограничено!

🔹 Приходи 28 февраля в 18:00 в ЦеХАБ (г.Одесса, пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19 и г. Киев, Крещатик, 29).

К участию приглашаются программисты и девелоперы любого возраста и уровня. Главное твои навыки в сфере разработки программ, игр, приложений, прошивок устройств или операционных систем. И, конечно же, нестандартный подход к решению задач и креативность.Мероприятие состоится при поддержке Дома роботов.

Мечтаешь работать в Google? Это твой шанс показать себя