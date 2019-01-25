ZOTAC анонсировала новую модель МИНИ-ПК MAGNUS для создателей контента

25 января 2019, 11:15

Компания ZOTAC представляет новое поколение мини-ПК серии MAGNUS E, которое адресовано настоящим компьютерным энтузиастам.



Новые конструктивные решения позволили создать легкую и компактную высокопроизводительную систему, которая полностью удовлетворяет пожеланиям наиболее требовательных пользователей и создателей контента. Благодаря процессору Intel восьмого поколения, дискретной графической карте GeForce RTX 2070, а также широкому спектру интерфейсов, обновленные мини-ПК линейки MAGNUS E способны справиться с офисной работой любой сложности, а также производством контента, домашними развлечениями и многими другими задачами.



Модель MAGNUS EC52070D выполнена на основе шестиядерного процессора Intel Core i5-8400T, рабочая частота которого может достигать 3,3 ГГц, что позволяет ей успешно выполнять многопоточные приложения, особо требовательные к вычислительной мощности. Пользователи получают в свое распоряжение систему для решения таких творческих задач, как обработка фотографий, создание иллюстраций, работа с аудио и видео, а также потокового вещания.

Компьютер обеспечивает высокую скорость загрузки файлов и приложений: модель поддерживает технологию Intel Optane, допускает установку до 32 ГБ высокоскоростной памяти DDR4, а также 2,5-дюймовых накопителей и твердотельного NVMe-накопителя в форм-факторе M.2.



Впервые новые модели компьютеров MAGNUS оснащаются современными графическими решениями от NVIDIA, основанными на архитектуре NVIDIA Turing. В этих компактных системах установлена настольная версия графической карты ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070, которая обеспечивает превосходный уровень производительности и поддержку новейших технологий, таких как трассировка лучей в реальном времени и DLSS.



Мини-ПК MAGNUS оснащены разнообразными интерфейсами, среди которых HDMI 2.0, а также три разъема DisplayPort 1.4 и DVI-D, что позволяет создавать мультимониторные конфигурации, включающие до 4 дисплеев. Шесть портов USB 3.1 Gen2, один из которых имеет разъем Type-C, обеспечивают передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, а сетевые адаптеры Killer Networking для подключения к Gigabit Ethernet и беспроводным сетям, поддерживают приоритизацию игровых соединений и видеопотоков.



Благодаря двум вентиляторам с радиальной конструкцией и продуманной системе охлаждения, компьютеры MAGNUS не перегреваются ни при каких обстоятельствах, оставаясь, при этом, практически бесшумными. Кроме того, верхняя и боковые крышки корпуса мини-ПК имеют открытые вентиляционные решетки для обеспечения максимального уровня охлаждения.



MAGNUS отличается удобством обновления и расширения конфигурации системы: без использования инструментов пользователь может получить доступ к слотам памяти SO-DIMM, твердотельному накопителю M.2, памяти Intel Optane и отсеку для 2,5-дюймовых жестких дисков и твердотельных накопителей. Компьютеры поставляются как в базовой конфигурации для дальнейшего оснащения (barebone), так и в Windows-версии с предустановленными модулями памяти, накопителем и операционной системой Windows 10 Home.