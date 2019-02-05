ZOTAC покажет первую линейку встроенных устройств ZBOX PRO на ISE 2019

5 февраля 2019, 12:45

Компания ZOTAC Technology, лидер в сфере инноваций, представит свою первую линейку встроенных устройств — ZBOX PRO.

ZBOX PRO — это новый класс профессиональных встроенных решений ZOTAC, которые обеспечивают высокий уровень производительности и найдут свое применение в рамках коммерческих и промышленных систем во всем мире. Данная серия продуктов впервые будет показана в рамках выставки Integrated Systems Europe (ISE) 2019.

В конструкции ZBOX PRO реализованы основные преимущества мини-ПК ZBOX — компактность, в сочетании с высокой функциональностью, что позволило создать встроенные продукты, пригодные для эксплуатации в условиях ограниченного свободного пространства. В линейке представлены модели, выполненные в различных промышленных форм-факторах: начиная от компьютеров с пассивным охлаждением и миниатюрных систем для установки в дисплейные решения и заканчивая мощными рабочими станциями. Высокопроизводительные компоненты устанавливаются в надежные корпуса, которые оснащены полным набором интерфейсов и предоставляют широкие возможности для установки дополнительных модулей памяти и накопителей. Долговечность ZBOX PRO, которая является залогом стабильности работы, обслуживающих ваш бизнес систем, обусловлена гарантией длительностью до 5 лет.«Благодаря широкому портфелю своих мини-ПК, торговая марка ZOTAC завоевала доверие пользователей во всем мире и ассоциируется с качеством и надежностью. В этом году, выпустив ZBOX PRO, мы делаем еще один важный шаг вперед. Новая линейка продуктов обеспечивает высокий уровень производительности для коммерческих и промышленных решений, отвечая всем потребностям пользователей встроенных систем во всем мире», — говорит Джеки Хуанг (Jacky Huang), директор по продуктам, ZOTAC Technology.Встроенные продукты ZBOX PRO позволяют повысить эффективность и скорость выполнения ресурсоемких приложений и ПО для обработки данных. Эти компьютеры могут стать частью оптимальных решений в самых различных областях. Они найдут применение в цифровых киосках, системах для выполнения научных вычислений и создания цифровых произведений искусства, рендендеринга изображений для компьютерного проектирования, автоматизированного программирования производственного оборудования, в торговых и финансовых решениях, в продуктах для казино и игорной индустрии, в медицинских системах, шлюзах интернета вещей, в сфере искусственного интеллекта и обучения нейронных сетей, продуктах для анализа видео, роботизированных комплексах и системах промышленного управления, а также во многих других областях. В линейке представлены модели с пассивным и активным охлаждением, а также версии повышенной надежности, что позволит успешно эксплуатировать продукты серии ZBOX PRO в самых различных условиях.