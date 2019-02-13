13 февраля 2019, 10:45

На Волыни ПриватБанк и полиция задержали банду банкоматных воров

10 февраля ночью во время проведения совместной спецоперации Управления уголовного розыска ГУНП в Волынской области, следователей, работников прокуратуры и службы безопасности ПриватБанка, была задержана группа преступников, которые пытались совершить кражу денежных средств из банкомата в Киверцовском районе Волынской области.



Как сообщили в службе безопасности банка, группу банкоматных воров, которая по предварительным данным, причастна к аналогичным преступлениям в Ровенской области, удалось задержать благодаря четкого взаимодействия банка и правоохранителей и привлечению современных технологий быстрого реагирования.



Так, после получения сигнала с системы онлайн наблюдения за безопасностью банкоматной сети, воры были задержаны спецподразделением полиции "КОРД" на горячем, при попытке разрезать сейфовую часть банкомата, расположенного в помещении сельского магазина.



На данный момент решаются вопросы об объявлении подозрений задержанным и избрании меры пресечения.

