Изменения в системе предупреждений YouTube

21 февраля 2019, 14:15

Мы рады объявить, что скоро обновим систему, согласно которой выносим предупреждение о нарушениях принципов YouTube сообщества – система станет более понятной и прозрачной.

В ходе работы над ней мы советовались с авторами, чтобы понять, что работает, а что нет, и приняли во внимание их пожелания. В результате теперь пользователям станет проще разобраться в правилах платформы, штрафные меры за каждое предупреждение будут точно определены, а в уведомлениях о нарушении станет больше информации.



Принципы сообщества нужны, чтобы поддерживать на платформе доброжелательную атмосферу, а также сохранять баланс между возможностью высказываться и находить единомышленников. И хотя 98% авторов никогда не нарушали принципы, мы обязаны внимательно следить за их соблюдением. Именно поэтому мы с самого начала придерживаемся системы трех предупреждений. Каждое из них сопровождается сообщением на электронную почту, а также рекомендациями тщательно изучить правила. Это помогает пользователям лучше понимать, в чем именно заключается нарушение и как избежать более серьезных последствий. Результаты говорят сами за себя: 94% авторов, которым было вынесено первое предупреждение, не получают второго.



Мы хотим дать пользователям больше времени и возможностей, чтобы ознакомиться со всеми принципами сообщества. Поэтому со следующей недели в действие вступает еще одно новшество: при первом нарушении предупреждение не будет выноситься. В таких случаях мы будем только отправлять уведомление и удалять недопустимый контент. Авторы смогут по-прежнему добавлять новые видео и взаимодействовать с аудиторией.



Еще в справочном центре появилось больше ресурсов, посвященных правилам сервиса. Из них можно узнать о том, за что именно выносятся предупреждения, и ознакомиться с подробными примерами контента, нарушающего наши правила.



Теперь одинаковые типы предупреждений будут всегда приводить к одним и тем же последствиям. Хотя большинство предупреждений выносится за нарушение по содержанию роликов, принципы сообщества распространяются на все виды YouTube контента, в том числе на сюжеты, собственные значки видео или ссылки на сторонние сайты, указанные в описании или на подсказке.



Напоминаем, что ранее ограничительные меры различались. Так, при первом нарушении, вынесенном за недопустимое видео, автор на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции. Получив второе предупреждение, он в течение двух недель не мог добавлять новые ролики. Мы слышали от многих из вас, что такая система непонятна, и наказание не соответствовало причине предупреждения. С учетом ваших отзывов мы сделали ее более логичной, предсказуемой и постоянной. Вот что изменилось:



Как указано выше, каждый, кто загружает контент на YouTube, теперь будет получать уведомление, если контент противоречит правилам сообщества. Несмотря на то, что контент будет удален, канал не получает никакого наказания. В отличие от предупреждений, такое уведомление отправляется всего один раз, и не будет отменено через 90 дней.



Первое предупреждение приведет к ограничениям, действующим одну неделю. К ним относится возможность добавлять любые материалы на YouTube, в том числе проводить прямые трансляции. Кроме того, на канале станут недоступны еще некоторые функции. Предупреждение действуют 90 дней.



После второго предупреждения автор потеряет возможность загружать новый контент на две недели.



Третье предупреждение в течение 90 дней приведет к блокированию аккаунта.



И наконец, мы всегда хотим четко пояснить, почему произошло предупреждение, что это означает для вашего канала, и последующие доступные шаги, в частности обжалование решения, если вы считаете, что произошла ошибка. С этой целью мы сделаем наши сообщения по электронной почте и сообщения на версии сайта для компьютера более понятными, и они предоставят более подробную информацию о нарушении правил. А чтобы вы ее не пропустили, скоро такие сообщения будут отображаться также и в мобильном приложении.



Эти обновления является частью нашей постоянной работы, чтобы YouTube был лучшим местом, где вы могли делиться своим мнением и находить единомышленников. Наша система предупреждений является важным инструментом, чтобы помочь креаторам понять, когда они пересекли черту, загрузив неприемлемый контент, а ваши отзывы помогли сделать эту систему лучше для всего сообщества. В прошлом году ваши отзывы также помогли нам успешно провести ряд других изменений. Сейчас перед нами стоят новые задачи - усилить контроль за соблюдением правил и сделать их более понятными для всего сообщества YouTube.