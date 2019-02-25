Спутник под замок: кодировать спутниковые каналы в Украине могут начать в мае

25 февраля 2019, 9:45

Четыре крупнейшие украинские медиа группы, контролирующие львиную долю телепространства Украины и суммарно транслирующие 23 телеканала, собираются кодировать спутниковые сигналы перевести свои трансляции на платную основу.



Сегодня в Украине к спутниковому ТВ подключены примерно 4,5 млн домов и квартир. По данным Держстата , только около 115 тыс. из них платят за услуги вещания. Остальные абоненты получают сигнал бесплатно, используя те или иные технические ухищрения. Данные многочисленных социологических исследований говорят о том, что многие украинцы вообще не понимают, зачем платить за то, что десятилетиями поставлялось бесплатно. Именно поэтому эксперты неоднозначно оценивают намерения ведущих игроков меди-рынка "повесить замок на спутник" - кодировать спутниковый сигнал и взымать со своих абонентов плату за просмотр эфирного телевидения.

Сделать это уже в мае текущего года собираются такие игроки, как Inter Media Group, Медіа Група Україна, StarLightMedia и 1+1 медіа. Эти медиа-группы транслируют наиболее рейтинговые украинские телеканалы, среди которых Интер, НТН, Украина, СТБ, ICTV, Новый, УНІАН ТБ, 1+1, 2+2, ТЕТ и т.д. Сделать эти телеканалы платными их владельцы собирались еще осенью 2018-го, но по имеющейся информации, они просто не успели закупить всё необходимое оборудование.

В этот раз всё идёт по плану, и уже весной текущего года будет осуществлена блокировка спутникового телевидения. Миллионам потребителей спутникового вещания нужно будет определиться: соглашаться пусть на относительно небольшую, но ежемесячную абонплату, либо же искать альтернативные решения. И тут, по сути, для массового пользователя остаётся лишь один вариант, практически безальтернативный: переходить на цифровое эфирное вещание. Сегодня в Украине в "цифре" транслируются 32 телеканала, при этом основная их масса – как раз те каналы, которые скоро будут закодированы в спутниковом формате. Для владельцев же тюнеров стандарта DVB-Т2 какая-либо плата за просмотр эфирного телевидения отсутствует, и это – главный плюс "цифры" по сравнению с другими видами подключения.

Что же касается качества получаемой картинки, то она идентична изображению, передаваемому посредством спутника или кабеля. А вот к покрытию могут возникать вопросы. Как заявляет компания "Зеонбуд", которая осуществляет цифровую телетрансляцию в Украине, в нашей стране сейчас работает 167 передатчиков с покрытием более 95% территории. На практике цифра может быть не такой оптимистичной, но в любом случае, крупные населенные пункты покрыты сигналом цифрового телевидения, и проблем с его приемом быть не должно.

Другое дело, что далеко не у всех пользователей телевизоры готовы принимать цифровой сигнал. Спутниковые ресиверы в этом деле никак не помогут, а далеко не в каждом современном телевизоре есть встроенный тюнер стандарта DVB-Т2. Впрочем, на украинском рынке присутствует множество моделей цифровых тюнеров.Простой подсчёт показывает, что единоразовая плата за цифровой ТВ-тюнер ценой 500 грн. в перспективе намного выгоднее, чем ежемесячная плата "за спутник" в размере 50-100 грн. Большинство пользователей это прекрасно понимает, поэтому в ближайшее время на рынке наверняка будет наблюдаться ажиотаж вокруг приемников цифрового телевидения.