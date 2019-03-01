15 интересных фактов о Google поиске

1 марта 2019, 20:33

Каждый из нас наверняка каждый день пользуется услугами Google. В этом нет ничего удивительного, это удобный и полезный инструмент поиска необходимой информации и это знают все. Команда Equinox Digital Company подготовила "15" интересных фактов о Гугл поиске. Итак, начинаем.

1. Гуглят все. Google – самый посещаемый сайт в мире. Число запросов в данной поисковой системе достигает 3,5 миллиардов каждый день.

2. Каждый год число поисковых запросов возрастает приблизительно на 10%.

3. С такими показателями, казалось бы, спросили уже абсолютно все. Но нет, каждый год от 16 до 20% запросов совершаются впервые.

4. При этом, лишь 8% запросов это вопросы.

5.Учитывая, сколько времени люди проводят в интернете, весьма интересным является тот факт, что средний сеанс поиска длится меньше минуты.

Если же рассматривать количество слов в запросах, статистика следующая: 1 слово – 22%, 2 слова – 24%, 3 слова – 19.5%, 4 слова – 14%, 5 слов – 9%.

6. Самыми популярными запросами 2018 года стали "Что такое Биткоин?" и "Что такое рэкет?" на ряду с "Как проголосовать?" и "Как зарегистрироваться для голосования?" из категорий "что…" и "как…" соответственно.

7. Отдельно стоит остановиться на интересных моментах, связанных с мобильными устройствами. Уже продолжительное время они уверенно завоевывают господство в интернет-траффике. Что же касается статистики, она следующая:

8. Поисковые запросы в Google с мобильных устройств составляют порядка 60%. Для сравнения 5 лет назад эти показатели были в два раза ниже.

9. В Соединенных Штатах Google охватывает до 95% рынка мобильных поисковых запросов.

10. Мобильный траффик также включает в себя до 65% кликов по платным результатам поиска.

11. Показатель кликабельности мобильной поисковой рекламы в Google достигает 4,1%, что, в свою очередь, почти на 1% больше аналогичных показателей с компьютерных устройств.

12. По сравнению с 2015 годом интерес мобильных пользователей к местам, которые открыты в момент поиска, возрос в 3 раза.

13. Любопытно, но длинна запросов с мобильных устройств как правило не превышает показатели с компьютеров.

14. Около трети всех запросов с мобильных устройств связаны з местоположением.

Последний, но не менее интересный факт о Google –

15. Наличие зеркала поискового движка Google, известного как "Google Mirror", которое показывает все в зеркальном отображении. И это не просто веселое дополнение. В свое время она была очень полезной для обхода "Great Firewall" В Китае, который заблокировал Гугл.

Можно вспомнить и другие интересные факты про Гугл, например, все более растущее внимание поисковой системы к органическим методам продвижения сайтов, более известным как SEO-оптимизация, при формировании поисковой выдачи. Это связано с куда более объективной оценкой качества ресурсов и их соответствия требованиям пользователей. Можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем эта тенденция будет прослеживаться.

Масштабы использования Google растут, и понимание всех изменений, тенденций, тонкостей и отслеживание всех новшеств – это залог успешной работы с поисковыми системами. Но это тема для отдельной статьи.