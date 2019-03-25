25 марта 2019, 10:15

В мире падает продажа смартфонов

• 5-ый квартал подряд продолжается снижение продаж смартфонов в мире, в 4-м квартале падение составило 7%.

• На рынке продолжают доминировать Huawei, Oppo и Vivo, демонстрируя высокие показатели в Китае, Индии, Азии и некоторых странах Европы.

• Samsung и Apple пережили тяжелый период: спрос на их флагманские телефоны снизился из-за конкуренции со стороны недорогих премиальных и более современных телефонов от китайских брендов, таких как Huawei и OnePlus.

• Xiaomi достигла рекордной 4-ой позиции в рейтинге Counterpoint Research за весь год после 2-ух лет неудач благодаря огромному росту в Индии.



