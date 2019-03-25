Новые услуги сервиса Apple в Украине

25 марта 2019, 11:15

Отныне владельцы iPhone могут не тратить время на поиски надежного места для ремонта устройств и не беспокоиться об оригинальном происхождении запчастей.

Авторизованный сервисный центр продукции Apple – АСБИС Сервис – предложил потребителям новые услуги: замену аккумуляторной батареи и дисплейного модуля.

Все детали поставляются исключительно компанией Apple и завезены на территорию Украины легально.

Услуга замены батареи распространяется на следующие модели iPhone: 6, 6+, 6S, 6S + 7, 7+, 8, 8 +, X, а также на XR, Xs, Xs Max. Замена экрана возможна в таких моделях iPhone: 6S, 6S + 7, 7+, 8, 8 +, X, XR, Xs, Xs Max.