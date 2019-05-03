В Украине запущен центр мониторинга безопасности движения на дорогах

3 мая 2019, 11:15

25 апреля прошло официальное открытие центра мониторинга безопасности движения – первого проекта в Украине «Умная дорога».

Проект разработан и внедрен командой Министерства инфраструктуры Украины в партнерстве с компаниями Vodafone Украина, Nokia, Украинские Новейшие Технологии, а также совместно с Укравтодором и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности.



Пилотный проект запущен на участке дороги – 21-й километр Днепровского шоссе (трасса Н-01). В течение двух месяцев тестирования с помощью IoT-решения на этой трассе будут собираться и анализироваться статистические данные на базе LTE-сети Vodafone, а уже со второго полугодия 2019 – с помощью связи пятого поколения 5G.



В центр мониторинга поступают такие данные:



1. Измерение метеопараметров и уровня выброса вредных веществ:

Температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Уровень выбросов СО2, СН и других вредных веществ: метана, аммиака, пропана, водорода, изобутана, диоксида азота.

2. Видео аналитика: скорость автомобилей, распознавание номерных знаков, движение по полосам, подсчет автомобилей (грузовых/легковых) по направлениям движения.

3. Push to talk, push to video: голосовая связь, видео связь, групповая связь, связь через диспетчера – для дорожных работников и организаций по обслуживанию инфраструктуры дорог.



Для финализации пилотного проекта будет проведен анализ полученных данных, что позволит определить эффективность сбора информации с использованием данного оборудования на базе технологии 5G. Впоследствии пилот будет расширен на покрытие отдельно взятой трассы, а полномасштабный проект предусматривает покрытие новейшими технологиями всех автомобильных дорог Украины международного значения.



Руководитель Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров отметил, что проект разделен на 2 этапа: «Первый этап – это применение технологий IoT на базе технологий связи четвертого поколения – 4G. После демонстрации функционала оборудования мы планируем полномасштабный запуск проекта и начало сбора информации с целью мониторинга и регулирования трафика на выбранном участке. Второй этап – это применение технологий IoT на базе технологии связи пятого поколения 5G. Этот этап начнется во втором полугодии 2019 и будет собирать такую же информацию, но с существенной разницей в скорости».



«В течение последних четырех лет Украина прошла впечатляющий путь. Еще четыре года спустя у нас не было сети 3G, а сейчас она охватывает почти 90% населения Украины. Чуть больше года прошло после тендера на связь четвертого поколения – LTE. Сейчас эта сеть охватывает 57% населения Украины. Этот путь страны Европы проходили в течение многих лет, а Украина одолела за год, и это действительно впечатляет. Такой ощутимый прогресс возможен только благодаря плодотворному сотрудничеству государства, партнеров из таких компаний, как Nokia и операторов связи, как Vodafone, которые имеют за плечами опыт более 70 рынков в разных уголках мира. Инвестиции компании в Украине составили 22 млрд грн с 2015 года. Это деньги и ведущая технологическая экспертиза, работающие на инфраструктуру, на страну», – комментирует проект директор по стратегии Vodafone Украина Дмитрий Пономаренко.