Новая угроза для macOS распространяется под видом WhatsApp

13 мая 2019, 9:15

Специалисты «Доктор Веб» обнаружили угрозу для операционной системы macOS, позволяющую загружать и исполнять на устройстве пользователя любой код на языке Python.

Кроме того, сайты, распространяющие это вредоносное ПО, также заражают опасным шпионским троянцем пользователей ОС Windows.

Новая угроза для устройств под управлением macOS была обнаружена нашими специалистами 29 апреля. Это вредоносное ПО получило название Mac.BackDoor.Siggen.20 и представляет собой бэкдор, позволяющий загружать с удаленного сервера вредоносный код и исполнять его.Mac.BackDoor.Siggen.20 попадает на устройства через сайты, принадлежащие его разработчикам. Один такой ресурс оформлен как сайт-визитка с портфолио несуществующего человека, а второй замаскирован под страницу с приложением WhatsApp.При посещении этих ресурсов встроенный код определяет операционную систему пользователя и в зависимости от нее загружает бэкдор или троянца. Если посетитель использует macOS, его устройство заражается Mac.BackDoor.Siggen.20, а на устройства с ОС Windows загружается BackDoor.Wirenet.517 (NetWire). Последнее является давно известным RAT-троянцем, с помощью которого хакеры могут удаленно управлять компьютером жертвы, включая использование камеры и микрофона на устройстве. Кроме того, распространяемый RAT-троянец имеет действительную цифровую подпись.По данным «Доктор Веб», сайт, распространяющий Mac.BackDoor.Siggen.20 под видом приложения WhatsApp, открывали около 300 посетителей с уникальными IP адресами. Вредоносный ресурс работает с 24.03.2019 и пока не использовался хакерами в масштабных кампаниях. Тем не менее специалисты «Доктор Веб» рекомендуют проявлять осторожность и вовремя обновлять антивирус. На данный момент все компоненты Mac.BackDoor.Siggen.20 успешно детектируются только продуктами Dr.Web.