Vodafone создал цифровой портрет участника iForum 2019

29 мая 2019, 11:15

Интернет-шоппинг и социальные сети – чем еще занимаются классические участники форума?



На основе big data аналитики Vodafone представил портрет типичного участника самого масштабного интернет-форума страны. Им оказался киевлянин с высоким уровнем дохода, собственным авто и новым iPhone. Он часто бывает за рубежом и склонен к покупкам в интернете, много времени проводит в социальных сетях.

На iForum в этом году было почти гендерное равенство, но все же мужчин оказалось немного больше, чем женщин – 55% к 45%. Около половины аудитории часто бывают в зарубежных поездках. 62% участников пользуется смартфонами средней ценовой категории, 33% выбрали топовые модели. Неудивительно, ведь уровень дохода 56% аудитории, которая посетила мероприятие, можно отнести к высокому или выше среднего.Посетили iForum чаще всего выбирают iPhone – смартфонами производства Apple обладают 38% участников форума. На втором месте – Samsung, в тройке лидеров также оказался Xiaomi.70% участников предпочитают покупать в интернете. Оставшееся от интернет-шоппинга время участники iForum обычно проводят в социальных сетях, вероятно по работе. Больше всего мегабайт посетители iForum просаживают в YouTube, на втором месте Instagram, по-прежнему среди социальных сетей фигурирует Facebook.Среди посетителей оказалось 67% киевлян, 6% участников приехали из Харькова, по 2% - из Одессы и Днепра, чуть более 1% - из Броваров, Ирпеня, Луцка и Софиевской Борщаговки. Делегации из других городов Украины также были представлены, но не набрали больше 1%.Статистика посещения форума была доступна посетителям на стенде Vodafone в режиме онлайн.