ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка"

14 июня 2019, 11:15

ПриватБанк запустил революционный для Украины сервис «Открытая выписка», который позволит внедрить общественный контроль за расходами благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, коммунальных и государственных предприятий, местных советов.

Как сообщил в ходе пресс-конференции член правления ПриватБанка, IT-директор банка Андрей Гриценюк, такой сервис доступен любому корпоративному клиенту, который может подключить его онлайн. А воспользоваться возможностью контролировать расходы может каждый гражданин на специальной странице open.pb.ua



«Мы работали над совершенно нетипичным для банка сервисом, который, с одной стороны, создан не для зарабатывания денег, с другой – должен обеспечить открытость данных клиента с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, – отметил Андрей Гриценюк. – Нашим разработчикам, а над сервисом работала большая команда IT-специалистов и специалистов по обслуживанию корпоративных клиентов, удалось сделать сервис максимально простым и понятным для пользователя: как руководителя предприятия, так и граждан».



По словам Андрея Гриценюка, сервис «Открытая выписка» является важным элементом на пути внедрения в Украине электронной демократии. Он обеспечивает прозрачность деятельности для любых организаций, например, благотворительного фонда, школы или ОСМД. Чтобы получить открытую выписку, пользователю достаточно зайти на специальную страницу сайта банка, ввести код предприятия или номер расчетного счета.



Как сообщил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев, подключить сервис «Открытая выписка» может любой корпоративный клиент. Для этого в «Приват24 для бизнеса» cb.pb.ua в меню «Настройки»/«Открытая выписка» надо выбрать параметры выписки – номера счетов, по которым будет отражено открытую выписку; период, за который будет показано выписку; операции по поступлению или расходам и отражение остатков на конец или начало периода.