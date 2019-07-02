2 июля 2019, 10:15

Легендарному плееру WALKMAN исполняется 40 лет. Для всех поколений Walkman важнейшими составляющими успеха были дизайн и качество звучания.

Музыка на ходу, любимые песни всегда с тобой – эти понятия устойчиво вошли в нашу жизни и стали её неотъемлемой частью. Гаджеты стали важными составляющими образа человека и именно Walkman осуществил гигантский прорыв в сфере персонального аудио.



С течением времени WALKMAN стал символом стратегии компании Sony, её понимания рынка – дарить эмоции, создавая новый опыт прослушивания музыки.



1 июля 1979 года увидела свет первая модель WALKMAN TPS-L2, которая завоевала большую популярность как в Японии, так и по всему миру. Следующие поколения носимых гаджетов становились легче и технологичнее: модель WM-2 (1981 г.) умела проигрывать кассеты и имела специальный механизм против «зажевывания» ленты, плеер WM-20 (1983 г.) был сам размером с кассету, D-50 (1983 г.) стал первым переносным плеером для CD-дисков, а NW-HD1 (2004 г.) имел 20 Гб встроенной памяти и мог работать до 30 часов без подзарядки.

С 1 июля по 9 сентября в Sony Ginza Park в Токио пройдет ряд мероприятий, посвященных юбилею WALKMAN. 40 знаменитостей расскажут о своем опыте использования плеера в проекте «Моя история, мой WALKMAN», а в самом парке представят 230 гаджетов разных лет выпуска, чтобы показать всю историю бренда.

Современные модели WALKMAN также популярны за высокое качество звучания и эффективные дизайнерские решения.

