Новая серия принтеров Lexmark для МСБ

17 июля 2019, 12:45

Недавно компанией Lexmark были анонсированы два продукта: принтер Lexmark B2236dw и многофункциональное устройство Lexmark MB2236adw с функциями печати, сканирования, копирования и отправления факсов.

Так называемая вторая серия принтеров и МФУ Lexmark предназначена для рабочих групп, которые желают легко и безопасно печатать, копировать, сканировать документы и отправлять факсы с помощью одного, компактного и простого в использовании, устройства. Как правило, такие микрогруппы, которые насчитывают от двух до четырех человек, распространены на малых предприятиях, стартапах и филиалах либо франшизах.

В соответствии со стратегией экспансии Lexmark в сегмент рынка SOHO, новые принтеры обеспечивают скоростную монохромную печать до 36-ти страниц в минуту, а также стандартную двухстороннюю печать. Оснащение модулем Wi-Fi обеспечивает расширенные возможности для подключения и поддержки мобильных пользователей. При этом технологии безопасной печати Lexmark в полной мере предоставляют им такой же уровень защиты, который присущ устройствам корпоративного класса. Обе новинки сочетают высокую производительность с незначительным весом и компактными размерами.