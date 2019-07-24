VAIO "выкатил" тонкий ноутбук ThinBoot ZERO Type V с Intel Celeron

24 июля 2019, 10:15

Бренд VAIO объявила об анонсе своего нового тонкого ноутбука - ThinBoot ZERO Type V.

Новинка производителем позиционируется в качестве тонкого мобильного клиента. Для подключения к Интернету можно использовать модуль Wi-Fi либо же «накинуть» кабель. Кроме того, «на борту» есть модуль для работы в сотовых сетяхВ качестве аппаратной платформы «под капотом» процессор Intel Celeron, Core i3 или Core i5. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, а встроенной – от 128 ГБ.Диагональ дисплея – 13,3- дюйма, а его разрешение 1080х1920 точек.Работает новинка под управлением ОС Windows 10 IoT Embedded.Автономность - до 12,5 часов.Дата релиза в розницу и стоимость пока не известны.