Dev Education: как получить достойную работу за 4 месяца

25 июля 2019, 16:35

Задумываетесь над тем, куда идти после школы или где найти другую работу?

Задумываетесь над тем, куда идти после школы или где найти другую работу? Подумайте о вакансиях в сфере IT: разработка программного обеспечения, тестирование софта, управление проектами, создание сайтов и специализированных продуктов.

Нашли что-то интересное для себя? Тогда запишитесь на курсы в школе Dev Education. Это отличная возможность быстро освоить навыки, которые являются наиболее востребованными на международном рынке труда.

Особенности и сильные стороны

Основа любого учебного заведения – педагогический коллектив. Чем опытнее и образованнее преподаватель, тем больших результатов добьются его студенты. Именно этим постулатом и руководствовалась администрация Dev Education при подборе команды.

В США есть поговорка: из двух айтишников на работу возьмут того, кто найдет больше ошибок у оппонента. Обойтись без опечаток невозможно, но Dev Education научит находить и устранять свои и чужие ошибки.

В качестве экзамена студентам предлагают разработать проект. Над заданием работает вся группа, соответственно, на практике оттачиваются навыки командной работы.

Когда все началось

В далеком-далеком 2004 году, Вадим Гонцов запустил проект, сутью которого было создать хаб для инвесторов и молодых разработчиков. В процессе развития Гонцов столкнулся с тем, что многие стартапы отмечают, для реализации планов им не хватает специалистов.

Время шло, а ситуация не менялась. Тогда Гонцов решил открыть школу IT специальностей. Открытие центра состоялось в 2017 году с подачи Якова Лившица, ОРТа и Днепровской еврейской общины.

Программа занятий

Если абитуриент владеет базовыми навыками программирования, сразу же можно выбрать одну из 5 учебных дисциплин:

• Java программирование;



• FrontEnd разработки;



• QA и тестирование;



• разработка приложений под iOS на MobileXamarin;



• PHP и руководство проектами.