Новые подробности о смартфоне Nokia 8.2

26 июля 2019, 10:15

Автор MySmartPrice, Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) уверен в том, что совсем скоро компания HMD Global представит первый смартфон Nokiа с выдвижной фронтальной камерой.

Этим смартфоном, по мнению Агарвала, окажется Nokia 8.2, который заменит Nokia 8.1, представленный в декабре 2018 года.У Nokia 8.2 будет лицевая камера-перископ с 32Мп датчиком. Основная камера будет многомодульной – фирменная особенность смартфонов Nokia.Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. В качестве программной платформы прогнозируется Android Q.Согласно прогнозам, Nokia 8.2 будет представлена в четвертом квартале текущего года, но более точной даты пока нет.