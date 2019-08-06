Panasonic задействует видеомэппинг в хирургии

6 августа 2019, 9:45

Нестандартное применение для технологии проекционного видеомэппинга нашли японская корпорация Panasonic, Университет Киото и производитель медицинского оборудования Mitaka Kohki.

Их совместное решение MIPS, которое уже прошло первичное тестирование в университетской клинике, поможет хирургам буквально заглядывать внутрь органов пациента, показывая расположение кровеносных сосудов, нервов и опухолей в ходе операции.



MIPS или проекционная система для медицинской визуализации использует инфракрасную камеру и проектор, чтобы отображать непосредственно на теле пациента линии резекции и другую информацию, одновременно отслеживая движение и возможное смещение внутренних органов.



Эта информация имеет огромное значение, например, при операциях на печени, когда малейшее неверное движение может вызвать обильное кровотечение. Удаляя опухоль, хирург должен постоянно контролировать ее расположение. Предварительную информацию здесь дает компьютерная томография и другие исследования. Кроме того, все чаще используется метод ICG, при котором врач вводит в организм пациента светящийся в инфракрасном свете краситель (индоцианин зеленый, ICG), и выполняет резекцию, наблюдая за очагами флуоресцирующего ICG в режиме реального времени с помощью инфракрасной камеры. При этом ему приходится постоянно переключать взгляд между монитором и операционным столом.



MIPS принципиально упрощает процесс - устройство получает изображение с инфракрасной камеры и проецирует его непосредственно на пациента. Оптические оси камеры и проектора идеально выровнены, поэтому врач сможет отслеживать любые движения или изменения формы органа в режиме реального времени. Кроме того, устройство освещает белым светом пространство вокруг оперируемой области, освобождая от необходимости в дополнительных лампах.



К созданию этой разработки подтолкнул случай. Рассказывает Соичиро Кавамура из компании Panasonic Connected Solution: «В 2013 году наш отдел перспективных разработок искал области, где могла бы пригодиться технология видеомэппинга. Примерно тогда же врачи из клиники Университета Киото увидели демонстрацию проекционного мэппинга с рабочего прототипа, объединившего инфракрасную камеру и проектор. Им это понравилось, и они сказали, что технология может найти применение в хирургии».



Доработав прототип и получив разрешение Японского агентства медицинских исследований и разработок (AMED) стороны приступили к клиническим испытаниям в Киотском университете. Тогда MIPS использовался почти в 80 случаях – для моделирования непосредственно перед операцией. Затем, в 2017 году Отдел систем безопасности Panasonic принял проект от Департамента перспективных разработок для вывода MIPS на рынок.



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