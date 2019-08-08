Презентация Samsung Note 10

8 августа 2019, 11:45

7 августа корейская компания Самсунг представила общественности новый флагман – смартфон Samsung Note 10.

Производитель обещал продвинутое мобильное устройство, работающее на всем известной площадке Android. Основное отличие от предыдущей девятой версии – большое число возможностей. Первые изменения заметны, начиная с внешнего вида аппарата.

Новинку Samsung Galaxy Note 10 отличает дизайн с прямыми углами. Экран слегка закруглен. По центру находится фронтальная камера. Для нее сделан аккуратный вырез в виде окружности. Физические параметры 162,3*77,2*7,9 мм – подтверждают минимальную толщину прибора.

Камеры на задней панели Самсунг Галакси Ноте 10 расположены по вертикали, в левой части. Компания-разработчик презентует клиентам мобильный аппарат, выполненный в традиционном черном и серебристом цветах. Для тех, кто ценит нетривиальность, предлагается смартфон ярко-красного тона и с градиентом под красивым названием «северное сияние». Чтобы реализовать необычный цвет, производитель предусмотрел на задней панели стеклянную поверхность. Стандарт IP68 обеспечивает надежную защиту корпуса от пыли и влаги.

Сенсорных кнопок бренд не обещает. Будет всего две клавиши: отвечающая за питание и регулировку громкости звучания динамиков. Найти их можно на левой боковине. Отдельная кнопка для Bixby отсутствует. Чтобы воспользоваться функцией, пользователю предложат два раза нажать на кнопку питания. Неприятно может удивить отсутствие разъема для наушников на 3,5 мм. Для установки карт предусмотрен гибридный слот.

Дисплей

Утечки о том, какими характеристиками будет обладать дисплей Galaxy Note 10, появились в интернете пару недель назад.

Дисплей составит 6,3 дюймов. Основан он на матрице Amoled, которая:

- Обеспечивает хорошую цветопередачу.

- Формирует выразительную и сочную картинку с широким углом обзора.

- Отличается небольшой толщиной.

- Экономно расходует энергию Самсунг Ноут 10 – аккумулятора хватит на длительное время.

- Сохраняет отличную читабельность даже при солнечной погоде.

ПО и технические параметры



Самсунг Ноте 10 заявлен в качестве гаджета, способного выполнять не только повседневные задачи. Благодаря высокой производительности и быстрому функционалу, деловой человек сможет без проблем решить рабочие моменты. В свободное от работы время для владельца смартфона открыты масса возможностей для развлечений в ресурсоемких играх и общения в мессенджерах, соцсетях.

Начинка мобильного аппарата представлена процессорами Snapdragon 855 или Exynos 9825 SoC. Определяющим в этом пункте является рынок. Оперативная память составит 8 Гб.

В издании SlashGear появилась информация о камерах Самсунг Нот 10:

- Основная с разрешением 12 Мп.

- Широкоугольный объектив на 16 Мп.

- Телеобъектив, который позволяет приближать картинку без потери качества в 2 раза. Модуль работает с разрешением 12 Мп.

Короткие видеоролики, выложенные в официальных аккаунтах Самсунг, указывают на возможность подключения Samsung Galaxy Note 10 к внешним мониторам с помощью функции Samsung DeX. Также можно использовать стилус S Pen. Его преимущества:

- Один взмах пера и запущено необходимое приложение.

- Взяв в руки стилус, можно забыть о виртуальной клавиатуре. При надобности написать смс возьмите стилус и на экране появится окно для набора слов. Распознавание слов гарантировано на 100%.

Если вы творческий человек или приобщаете к творчеству малыша, рисуйте всей семьей с помощью S Pen.

Владельцам девайса также не придется метаться между несколькими приборами, ведь все популярные функции будут собраны в одном гаджете. Ориентировочная цена на Galaxy Note 10 – в пределах 950 – 1200 долларов.