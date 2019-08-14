Подробности о смартфоне Realme 5

14 августа 2019, 14:45

Как известно, анонс смартфона Realme 5 намечен на 20 августа.

Но пока этого не случилось, интерес пользователей к новинке продолжают подогревать все новые утечки данных.На днях, в частности, грядущая новинка «отметилась» в тестере Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые ее характеристики.Так, в основе здесь окажется чип Snapdragon 665, максимальная частота которого 2 ГГц. В «компании» с ним будет предусмотрена графика Adreno 610 и 4 ГБ оперативной памяти. Программная платформа Android 9 Pie.В тестере Realme 5 фигурирует под кодовым именем RMX1911. В одноядерном тесте устройство набрал 1525 баллов, а в многоядерном – 5498.По слухам, Realme 5 будет обладать четверной основной камерой, получит сканер отпечатков пальцев и мн. др. интересные новшества.