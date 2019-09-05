Как поколение Z готовится к учебному году

5 сентября 2019, 15:45

Подрастающее поколение Z не знает мира без современных технологий, они для них – базовая потребность. Технический процесс затронул и сферу образования.

Поэтому, как бы мы не хотели, а современный формат обучения и получения знаний для “Зет” лежит через инновации в виде различных гаджетов.

Куда складывать вещи?

Показательно, что еще подростки поколения Y складывали в рюкзак тетради, ручки и книги, в то время как школьникам поколения Z достаточно взять с собой на учебу гаджет. Изменился и подход к выбору рюкзака, если раньше обращали внимание на стильные рисунки и вместительность, то сейчас на первом месте – концепция eco-friendly с использованием перерабатываемых материалов. Поколение Z ответственно относится к сохранению окружающей среды и старается соответствовать мировому тренду. Молодежь отдает предпочтение экологичным товарам. Например, рюкзак Balance EcoSmart 15.6, бренда Targus, в котором молнии, ручки и кнопки изготовлены из переработанного пластика либо ПЕТ-бутылок, а материал рюкзака – из переработанных тканей. Люди Z серьёзней относятся и к здоровью, поэтому выбирают рюкзак с воздушной задней сеткой, сохраняющей прохладу для спины. Рюкзак обязательно должен иметь USB-порт для наушников, а сам гаджет - защиту от падений и/или дождя.

На чем читать?

Современные дети уже могут отказаться от чтения печатных книг в сторону электронных, т.к. сам процесс производства книг достаточно неэкологичен. Вдобавок, нет необходимости носить тяжелые, напичканные книгами портфели, если их можно скачать в электронном виде. Переживать за зрение ребенка также уже нет необходимости. Ведь, многие планшеты имеют функцию защиты зрения. Например, гаджет Lenovo Tab M10 TB-X505L LTE с IPS-экраном максимально четко передает картинку, не требуя перенапряжения глаз.

Многие родители переживают, что ребенок слишком много времени проводит за планшетом. Чтобы минимизировать это, в Lenovo Tab есть специальная функция родительского контроля, которая поможет ограничить доступ к нежелательному контенту и установить лимит на время использования устройства.

На чем писать?

Предполагается, что поколение Z больше экономит – силы, время, деньги, природные ресурсы. Это касается и конспектирования материала, т.к. ранее для конспектов требовалось множество тетрадей, а сейчас можно вести записи в электронном виде, тем самым сохраняя время и природные ресурсы. Средний ноутбук для учебы – Dell Inspiron 3583 имеет небольшой вес – всего 2 кг и оснащен всем необходимым функционалом для записи и сохранения учебной информации.

На чем сидеть?

Представители поколения Z уделяют должное внимание своему здоровью и комфорту. При длительной работе за компьютером задействована определенная группа мышц, которые подвергаются перенапряжению. Специализированные геймерские кресла разработаны с учетом особенностей строения тела человека. Конструкция кресла Gamemax GCR07 имеет эргономичный дизайн и гарантирует комфорт при длительном времяпрепровождении за компьютером, обеспечивая необходимую поддержку рукам, спине и бедрам.

Как коннектиться?

Новое поколение не представляет жизни без постоянного доступа в интернет. Одно из их главных стремлений тинейджеров – это популярность в интернет-сообществе. Однако родители переживают, что дома, дети будут постоянно сидеть в интернете и плохо осваивать учебный материал. Эту проблему можно предупредить. Например, Wi-Fi роутер Mercusys MW325R имеет функцию родительского контроля: таким образом родители могут составить расписание (под конкретное время, когда ребенок выполнил домашнее задание либо же ограничивать доступ во время сна) подключения устройства к сети интернет.

Неудивительно, что технологии присутствуют как в учебном процессе, так и в досуге молодого поколения. Гаджеты - это не только средство, но и способ учиться и развиваться. И замечательно, что к их выбору теперь подходят более основательно.





Гнатышин Марта – специалист по маркетингу MTI Hi-tech дистрибуция