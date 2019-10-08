Не библиотекой единой: 10 гаджетов, которые пригодятся студентам

8 октября 2019, 15:33

Бессонные ночи, зачеты и экзамены, придирчивые преподаватели и неподдающиеся дисциплины – на пути к диплому студентов подстерегает масса испытаний.



Бессонные ночи, зачеты и экзамены, придирчивые преподаватели и неподдающиеся дисциплины – на пути к диплому студентов подстерегает масса испытаний. Чтобы гранит науки стал мягче, используйте технологии!

Почему так важно обеспечить «IT-базу»?

Главный бонус при активном использовании гаджетов – экономия времени. Студенту больше не нужно тратить время на офлайн-библиотеки, стоять в очереди к принтеру или ксероксу. Гаджеты открывают доступ к лучшим научным базам мира, позволяют быть мобильным и успевать не только учиться, но и жить полной студенческой жизнью.

10 гаджетов, с которыми учеба станет легче

1. Производительный ноутбук или компьютер – «рабочая» лошадка, которая заменит и библиотеку, и учебные корпуса. Не забудьте выбрать в каталоге компьютерную клавиатуру и удобную мышь – эти, казалось бы, второстепенные гаджеты влияют на скорость и продуктивность работы.

2. Портативное зарядное устройство – чтобы не остаться к концу дня с разряженным смартфоном или планшетом. Для дома или комнаты в общежитии можно подобрать док-станцию для одновременной зарядки сразу нескольких устройств.

3. Вместительная флешка объемом не менее 16 Гб – брать с собой рефераты, конспекты и презентации.

4. Электронная книга – не все материалы будут у вас в бумажном виде. С помощью этого гаджета вы сможете учиться, сидя в уютной кафешке или лежа в кровати. Да и носить с собой всего один тонкий планшет легче, чем стопку обычных книг.

5. Внешний SSD-накопитель – на него вы сможете скинуть нужную информацию, которой вы не пользуетесь ежедневно. Если хотите ускорить работу ПК, запуск программ и копирование данных, советуем выбрать на Kasta внутренний SSD-накопитель.

6. Диктофон – на случай, если преподаватель привык давать новый материал в быстром темпе.

7. Ручной сканер или смарт-ручка – компактные гаджеты, с помощью которых можно сэкономить на ксерокопии. Всего за пару минут бумажный текст превратится в цифровой, а вы получите возможность его редактировать.

8. Портативная колонка – студенческая жизнь заключается не только в учебе, но и веселых тусовках!

9. Наушники – коротать время в дороге или смотреть по ночам сериалы, чтобы не мешать соседям по общаге.

10. Фитнес-браслет – не только поможет держать себя в форме, но и не позволит пропустить важный звонок или сообщение от старосты. Даже, если телефон спрятан глубоко в рюкзаке, вы будете в курсе уведомлений благодаря синхронизации и ощутимой вибрации на руке.