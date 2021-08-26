Нужны ли ГДЗ десятикласснику?

26 августа 2021, 14:40

Учителя и родители считают десятый класс самым простым. Причиной служит отсутствие экзаменов и минимальное количество новых дисциплин в расписании. Все уроки привычные, трудностей у школьников возникать не должно. Значит ли это, что десятиклассники запросто могут обойтись без какой-либо помощи, в том числе без ГДЗ от портала Вшколе при выполнении домашки? Однозначно нет, и вот почему.

Чтобы качественно сделать письменную домашнюю работу по всем урокам (в день это около 3-4 предметов), десятикласснику нужно потратить около 3-4 часов. Если есть задания по факультативным дисциплинам, придется выделить еще хотя бы час. В результате после выполнения всей домашки остается только лечь спать, так как ни на отдых, ни на развлечения времени не хватает.

Постоянная интеллектуальная перегрузка приводит к негативным последствиям. Сначала появляются признаки хронической усталости, после — раздражительность. Может пострадать и физическое здоровье.

Сократить затраты времени на ДЗ позволяют решебники. Их можно использовать как источник подсказок или для самопроверки. Благодаря их помощи учить уроки получается, как минимум в 2 раза быстрее.

Предварительное выполнение домашних заданий на черновике позволяет избежать ошибок, но отнимает немало времени. Из-за того, что одну и ту же работу приходится выполнять дважды, десятиклассники предпочитают пропускать этот этап.

Все бы ничего, из-за невнимательности и спешки в тетрадях "всплывают" ошибки, описки и незначительные помарки. За них учителя снижают оценки на балл, а иногда — и на несколько баллов.

Чтобы избежать плохих отметок и сохранить стабильный уровень успеваемости, целесообразно использовать решебники. Они позволяют обойтись без черновиков.

В борьбе за победу на школьной олимпиаде все средства хороши. И готовые домашние задания — не исключение. Сборники помогают "продвинутым" ученикам узнавать еще больше полезной информации. Например, в доступных по ссылке https://www.vshkole.org/gdz/10-klass/matematika-10klass/ ГДЗ по математике за 10 класс можно найти:

1. альтернативные способы решения задач со звездочкой,2. ответы к тестам,3. подсказки к упражнениям из самых разных видов учебных пособий.Решение проблем со сложными предметами

Некоторые дисциплины даются сложно почти всем десятиклассникам. В топе самых проблематичных уроков:

физика,

химия,

иностранные языки,

алгебра с геометрией.

Устранить пробелы в знаниях и догнать школьную программу по перечисленным предметам помогают репетиторы, онлайн-курсы и решебники. Последние — оптимальный вариант. Они бесплатные и доступные абсолютно для всех.

Если десятиклассник пропускает уроки по уважительным причинам, ему приходится догонять одноклассников самостоятельно. Восполнить пробелы в знаниях помогают учебники и решебники. Первые обеспечивают доступ к теоретическим материалам, а вторые — демонстрируют, как применять их на практике.

Отказ от ГДЗ в 10 классе — не лучшее решение. Вместо того чтобы объявлять "решебникам" бойкот, лучше научиться правильно их использовать.