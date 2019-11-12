Dell UP2720Q - монитор 27-дюймовый с разрешением 4K и встроенным колориметром

12 ноября 2019, 11:15

Нас часто вдохновляют творческие люди, которые видят мир в самой широкой цветовой гамме. Благодаря новым технологиям мы готовы предоставить им еще более четкие, реалистичные и насыщенные цвета.

Недавнее исследование, проведенное IDC при поддержке Dell1, показало показало, что с внедрением передовых, иммерсивных, технологий потребуются более совершенные мониторы, предназначенные для поддержки новых типов рабочих нагрузок, таких как сложные дизайнерские задачи и задачи по работе с данными. Являясь компанией номер один в мире2 по производству мониторов, мы постоянно работаем над тем, чтобы помочь своим заказчикам увеличить производительность и раскрыть их творческий потенциал.



На конференции Adobe Max 2019 Dell представила свой новый монитор – UltraSharp 27 4K PremierColor Monitor (UP2720Q). Этот монитор предназначен для самых сложных дизайнерских задач.

Фотографы и фоторедакторы смогут использовать этот монитор для максимально широкого охвата цветового пространства Adobe RGB и создания яркого контента с точной цветопередачей и четкими деталями. Монитор Dell UltraSharp 27 4K PremierColor предлагает 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB, 98% - пространства DCI-P3 и 80% - пространства BT202020, обеспечивая, таким образом, широчайший диапазон цветопередачи в различных стандартах цветового пространства и охвата. Как известно, DCI-P3 все чаще используется в качестве цветового стандарта на большем количестве устройств, таких как смартфоны, веб-браузеры и телевизоры, благодаря более широкой цветовой гамме и более высокой точности цветопередачи, поэтому увеличивается количество контента в цветовом пространстве DPC-P3.

Встроенный колориметр упрощает и ускоряет работу благодаря быстрой и простой калибровке. Монитор также можно калибровать с помощью ПО, поскольку он сертифицирован CalMAN Ready и поддерживает соответствующую программу - CalMAN (продается отдельно).

Высокая контрастность обеспечивает впечатляющие контрасты и глубокие черные тона. Любые нежелательные блики и отражения от солнечного света или света сверху могут быть уменьшены с помощью легкого в установке козырька для затенения.

Монитор оснащен полным арсеналом разъёмов. Помимо DisplayPort 1.4, имеются два HDMI 2.0 и два порта Thunderbolt 33, поэтому монитор можно подключить по цепочке4 и выполнять сразу несколько задач, повышая продуктивность на 21%5. На подсоединённый ноутбук может подаваться до 90 Вт энергии. Добавьте к этому пять разъёмов USB, два из которых представляют собой USB 3.1 Gen 2. Наконец, функция Picture-By-Picture (PBP) идеально подходит для сравнения визуального контента рядом друг с другом, позволяя пользователям просматривать одно и то же изображение в разных цветовых пространствах или сравнивать изображения из двух разных источников.



На мировой рынок эта модель поступит в январе 2020 года. Ориентировочно, 15 января. Цена в мировой продаже составит от 1.999,99 долл. США.