Dell обновляет линейки Inspiron, XPS, Vostro и мониторы S-серии

4 апреля 2018, 10:45

Dell представляет новое семейство Inspiron все-в-одном (All-in-Ones, AIO), в которое войдут обновленный XPS 15, Inspiron 15 7000 2-в-1 специального выпуска, мониторы S-серии, а также XPS 15 2-в-1, впервые представленный на CES 2018.

Обновленный ассортимент систем, которые будут работать на Windows 10, еще раз подчеркивает, что производительность и умный дизайн являются для Dell приоритетами.

Новые Inspiron и XPS оснащены новейшими процессорами Intel Core восьмого поколения, что обеспечит максимальную мощность, предназначенную как для сложных профессиональных задач, так и для отдыха, например, для просмотра любимых фильмов и телешоу. Теперь этот процессор, ранее доступный на настольных компьютерах, обеспечит сопоставимую производительность в ноутбуке.

Современные пользователи все чаще выбирают для просмотра фильмов и телешоу не телевизоры, а компьютеры, поэтому ждут, что компьютеры обеспечат кинематографическое качество. С такой задачей справляются системы Dell Cinema, впервые представленные на CES 2018, и состоящих из трех программных решений:

CinemaColor обеспечивает высокую четкость, яркие оттенки, широкую цветовая гамма – для достижения большей реалистичности визуальных эффектов.

CinemaSound дает звук – как в кино и поддерживается Waves MaxxAudio Pro.

CinemaStream благодаря программным решениям Killer и SmartByte, разработанным совместно с Rivet Networks, оптимизируют потоковое, онлайн- и интерактивное видео, что уменьшает буферизацию, увеличивает пропускную способность и улучшает разрешение.

«Мы гордимся тем, что привносим инновации на рынок, а также тем, что делаем инновации доступными, - отметил Рэй Ва (Ray Wah), старший вице-президент и генеральный менеджер по консьюмерским решениям и продуктам для малого бизнеса компании Dell. – Мы не могли бы быть в большем восторге от великолепного дизайна, кинематографических эффектов и увеличенной производительности нашего нового консьюмерского портфолио».



Флагманский XPS 15 станет мощнее с новым 6-ядерным процессором восьмого поколения Intel Core и графикой NVIDIA GeForce GTX 1050Ti. Обновления коснутся, во-первых, корпуса – будет доступен платиново-серебристый вариант, выполненный из премиальных материалов. Во-вторых, дисплея - с сенсорным экраном UltraSharp с разрешением 4K Ultra HD InfinityEdge со 100%-ной реалистичной цветопередачей Adobe RGB.

Среди 15,6-дюймовых моделей данная модель является самой компактной в мире и одной из самых легких – весит от 1,8 кг. Ее батарея обеспечивает самое длительное время автономной работы – 21 час 30 минут на дисплее FHD и 20 часов воспроизведения. Новый XPS 15 дает пользователям необходимую им гибкость, мобильность, мощность и производительность. Кроме того, к модели добавлен ряд опций, а именно: Windows Hello, вход в систему по отпечатку пальцев в кнопке питания, возможность подключения к Thunderbolt™ 3 с четырьмя линиями PCI Express и HDMI 2.0.



Новый XPS 15 2-в-1, впервые представленный на CES 2018 и получивший на этой выставке 33 награды, поступает в мировую продажу. Этот шедевр инженерного искусства, самый компактный и тонкий в своем сегменте, воплощает инновации на всех уровнях. Нестандартная процессорная и графическая архитектура, уникальный дизайн системы теплоотвода позволили создать невероятно тонкую 16-миллиметровую рамку. Лучший в своем классе 4K-дисплей с яркими цветами и кинематографическими решениями обеспечивает потрясающие визуальные эффекты при любом положении ноутбука.



Модели Dell Inspiron все-в-одном (All-in-Ones, AIO) зарекомендовали себя как инновационные, высококачественные, простые в настройках и управлении. В новой серии усовершенствован дизайн, появились разные уровни производительности, чтобы каждый пользователь смог выбрать себе подходящий. Также появилась функция Dell Cinema, которая расширит возможности для просмотра и улучшат качество воспроизведения.

Кроме того, в этой серии будет доступно эксклюзивное программное обеспечение Dell Mobile Connect, позволяющее подключаться по беспроводной связи к другим устройствам, например, к смартфонам. Напомним, с данным ПО можно прямо с компьютера совершать звонки, писать и отправлять тексты, получать сообщения и зеркалить смартфоны. Что касается конфиденциальности, то новая AIO-серия оснащена новыми всплывающими веб-камерами, которые можно включать тогда, когда это нужно пользователю, и отключать, когда не нужно.

Покупатели могут выбрать вариант либо в глянцевом черном, либо в белом цвете. Новые стильные Inspiron 22 и 24 3000 AIO оснащены 21,5-дюймовым или 23,8-дюймовым широкоформатным монитором FHD IPS, встроенными стереодинамиками с дисплеем Dell CinemaSound, а также всплывающими веб-камерами на одной тонкой панели. Модели поддерживают процессоры Intel Core до седьмого поколения, вмещает до 16 ГБ памяти, память DDR4 и дополнительную дискретную графику NVIDA® GeForce MX110. В комплекте идут клавиатура и мышка, поэтому сразу после покупки можно включиться в работу либо в игру.



Обновленный Inspiron 24 5000 AIO обеспечивает высокую производительность, широкий спектр функций и возможностей, оптимизированных под мультимедиа. Данная модель идеально подойдет тем, кто ищет солидную производительность и вместительность по разумной цене, а также мультимедийные функции, такие как Dell CinemaStream – для стриминга и для игр. AIO оснащается процессорами Intel Core восьмого поколения, опционально - графикой геймерского уровня NVIDIA® GTX 1050 и Intel Optane Memory, помогающей сократить буферизацию и обеспечить четкое воспроизведение стримов. А 23,8-дюймовый дисплей InfinityEdge IPS с антибликовым покрытием, FHD-разрешением и памятью до 32 ГБ DDR4 высоко оценят те пользователи, которым нужна высокая мощность и бесперебойный просмотр видео. Модель поддерживает систему распознавания отпечатков пальцев, лица (в дисплей вмонтирована дополнительная ИК-камера), а также систему распознавания речи Cortana, которая заметно упрощает управление приложениями и позволяет давать команды ноутбуку, даже находясь в нескольких метрах от него.



Наконец, новый Inspiron 27 7000 AIO. Эта модель воплотила в себе лучшие наработки серии, то есть высокую производительность, мощность и превосходный дизайн. Система оснащена процессорами Intel Core восьмого поколения, а также опциональной графической картой NVIDIA® GTX 1050 для доставки всех трех решений Dell Cinema на безрамочный 27-дюймовый дисплей InfinityEdge с разрешением 4K UHD.

Эта мощная машина обеспечивает поддержку технологий следующего поколения, таких как HDR и виртуальная реальность. Даже искушенные любители гаджетов высоко оценят захватывающие визуальные эффекты. А те, кто привык работать в режиме мультизадачности, оценят двойное ускорение, позволяющее не сбавлять темпы даже при запуске нескольких приложений сразу. Мощная машина обеспечивает поддержку технологий следующего поколения, таких как HDR и виртуальная реальность, память DDDR4 и опцию двойного жесткого диска объемом до 1 Тбайт и твердотельного накопителя NVMe 256 ГБ.



Профессионалы высоко оценят новый Vostro 15 7000 за производительность и мощность, которые обеспечиваются новейшими 6-ядерными процессорами Intel® Core восьмого поколения, а также за графику NVIDIA® GeForce® GTX 1060, технологии Max-Q Design и дисплей FHD. Диски до 1 Тбайт HDD, 512 ГБ PCIe NVMe SSD или двойные диски до 32 ГБ памяти DDR4 помогут ускорить отклик, упростив тем самым работу в режиме многозадачности.

Крупные охлаждающие вентиляционные отверстия и два охлаждающих вентилятора для работы с интенсивными вычислительными нагрузками обеспечивают бесперебойную работу всех компонентов.

Vostro 15 7000 надежно защищен благодаря оптимизированному считывателю отпечатков пальцев, Windows Hello и аппаратным TPM 2.0 для защиты коммерческого уровня и хранилищ шифрования ключей, позволяющих верифицировать устройство.

Новая модель доступна в дизайне Platinum Silver или Bali Blue Metallic.



Новые мониторы от Dell подойдут как для работы, так и для игры. Функция ComfortView оптимизирует просмотр фильмов или телешоу под широкий формат, а когда нужно вернуться к работе, то встроенные двойные порты подключения HDMI позволят легко переключиться с просмотра видео на видеоконференцию – без лишних усилий и без переподключения шнуров. Почти безграничный дисплей InfinityEdge с разрешением от края до края гарантирует, что пользователь ничего не пропустит. Функция CinemaSound, созданная для богатого мультимедийного опыта, обеспечивает лучшее качество воспроизведения звука и музыки на двух динамиках 5 Вт, отмеченных профессиональными наградами Waves MaxxAudio.