Dell представила профессиональные 4К-мониторы и доступные модели

6 января 2020, 10:15

На выставке CES 2020 компания Dell представила дисплеи с более высоким разрешением на экранах большего размера, широким цветовым охватом и лучшим подключением, оптимизированные для высококлассного обслуживания пользователей как базовых 19-дюймовых, так и широкоформатных 86-дюймовых моделей.

Данные профессиональные мониторы облегчают работу пользователей и помогают повысить эффективность работы. Согласно исследованиям, 96% работодателей придерживаются того мнения, что мониторы являются драйвером №1 для повышения продуктивности сотрудников.

В последнее время сотрудничество приобретает особое значение, становясь центральным элементом корпоративной культуры. Для совместной работы сотрудников Dell разработала впечатляющий 85,6-дюймовый интерактивный сенсорный дисплей. По сути, это цифровой вариант традиционных досок или флипчартов. Интерактивный 4K сенсорный монитор Dell 86 позволяет подключаться сразу нескольким пользователям, что повышает эффективность совместной работы в режиме реального времени. Монитор имеет разрешение 4K UHD, 20-точечным мультисенсор и возможность подключения по USB-C.

Сотрудники смогут максимально повысить свою производительность, подключив к этому монитору до четырех компьютеров сразу и просматривая содержимое каждого компьютера одновременно. Такая модель идеально подходит для профессионалов в области финансов, инженерии и вообще всем тем, кому требуются многофункциональные мониторы с высоким разрешением для получения подробной информации. Монитор регулируется по высоте и имеет разъем USB-C, обеспечивающей мощность до 90 Вт. Улучшенное разрешение и иммерсивные технологии способствуют повышению производительности работы, устраняя хаос и делая рабочий процесс комфортнее для сотрудников.

Для творческого процесса необходимо точное воспроизведение цветов. 67% работодателей считают широкий цветовой охват, точность и калибровку приоритетными при выборе мониторов. Благодаря широкому цветовому охвату, включая 95% DCI-P3, пользователи могут наслаждаться воспроизведением точных цветов на этом мониторе с разрешением 4K UHD и VESA DisplayHDRTM 400. Это идеальный вариант для пользователей, которые ценят точную цветопередачу и высокую четкость отображаемого контента. Благодаря небольшой, компактной конструкции и практически отсутствию рамок InfinityEdge, данная модель обеспечивает практически бесперебойное воспроизведение нескольких экранов, таким образом, повышая продуктивность сотрудников.

Также доступен 25-дюймовый монитор с разрешением QHD — Dell UltraSharp 25 USB-C Monitor (U2520Q).

Dell постоянно модернизирует и свои доступные мониторы – из серий Р и Е – с учетом последних обновлений в отрасли. Размеры экранов варьируются от 19 до 27 дюймов, позволяя ответить на запросы широкого круга пользователей. Мониторы серии P предлагают улучшенное разрешение (от FHD до QHD), удобное подключение с USB-C и новые функциональные возможности. Мониторы серии E предлагают встроенные акустические системы, а также возможность регулировки высоты, что позволяет улучшить эргономику и повысить производительность труда. Недавнее исследование показало, что 92% сотрудников считают, что эргономически оптимизированные мониторы помогают улучшать их самочувствие и общую производительность.

Все новые мониторы также включают улучшенные разнообразные функции, включенные в обновленный Dell Display Manager, в том числе возможность удаленного управления и клавиши быстрого доступа, а также большее количество предустановленных макетов, давая возможность кастомизировать настройки просмотра под каждого пользователя.

Интерактивный сенсорный монитор Dell 86 4K (C8621QT) ожидается в мировой продаже с 10 апреля, о цене будет сообщено ближе к дате начала продаж.

Монитор Dell UltraSharp 43 4K USB-C (U4320Q) по цене от 1049,99 долл. ожидается в мировой продаже с 30 января 2020 г.

Монитор Dell UltraSharp 27 4K USB-C с разрешением USB-C (U2720Q) и монитор Dell UltraSharp 25 USB-C с разрешением USB-C (U2520D) будут доступны с 30 января 2020 года по цене от 709,99 долл. (U2720Q). Монитор U2520Q будет доступен с 30 января 2020 года по цене от 479,99 долл.

Мониторы Dell 27 Monitor (P2720D) и Dell 27 USB-C Monitor (P2720DC) поступят в мировую продажу по цене от 449,99 долл. и 479,99 долл., соответственно. Монитор Dell 24 (P2421D) и монитор Dell 24 USB-C (P2421DC) поступят в мировую продажу с 27 февраля 2020 года. Начальные цены будут опубликованы в ближайшее время. Мониторы Dell серии E поступят в мировую продажу 8 января 2020 года: E1920H – от 109,99 долл., E2020H – от 119,99 долл., E2220H – 139,99 долл., E2420H – 169,99 долл., E2420HS – от 209,99 долл., E2720H – 249,99 долл. и E2720HS – 289,99 долл.

О сроках доступности в Украине будет известно позже.