Fujifilm станет единственным владельцем Fuji Xerox

22 ноября 2019, 13:15

Корпорация FUJIFILM Holdings объявила о заключении окончательного соглашения с корпорацией Xerox (включая некоторые дочерние компании, далее Xerox), в соответствии с которым Fujifilm приобретет 25 % акций Fuji Xerox Co., Ltd. (далее Fuji Xerox), принадлежащих Xerox.

Эта сделка увеличит долю владения Fujifilm в Fuji Xerox до 100 %. Сделка была одобрена единогласным решением совета директоров компаний Fujifilm и Xerox.



По завершении сделки Xerox будет действовать как дочерняя компания Fujifilm и продолжит поставлять свои решения для Xerox.



«Данная сделка является идеальным следующим шагом для Fuji Xerox и Fujifilm, который, мы считаем, служит интересам всех участвующих сторон и отражает наше намерение создавать инновационные продукты, делающие вклад в развитие общества», — сказал Шигэтака Комори (Shigetaka Komori), председатель совета директоров и главный исполнительный директор Fujifilm.



«После серии реформ, которые мы запустили в 2018 году, Fuji Xerox стала эффективной и сильной компанией, и я уверен, что благодаря данной инициативе она станет еще сильнее».



Г-н Комори продолжил: «Полный контроль над Fuji Xerox будет способствовать более быстрому принятию решений в быстро меняющейся бизнес-среде. В это же время Fuji Xerox сможет укрепить свой бизнес, используя новые возможности в области OEM на глобальном рынке и наши лучшие в мире возможности для разработки и производства продукции. Мы рады начать новую главу в истории Fujifilm и Fuji Xerox».



В рамках сделки Fujifilm согласилась отозвать судебный иск против Xerox, возбужденный 18 июня 2018 года, требующий возмещения убытков, вызванных односторонним расторжением окончательного соглашения между двумя компаниями.



Компания Fuji Xerox Co., Ltd., основанная в 1962 году, является лидером в области решений для документооборота. Совсем недавно она была совместным предприятием, 75 % которого принадлежало Fujifilm, 25 % — Xerox. На протяжении всей своей 57-летней истории компания предоставляла офисные продукты и решения для повышения производительности и превратилась в компанию с доходами, превышающими 1 триллион иен. Она также известна как одно из самых успешных совместных предприятий с участием японской и неяпонской компаний.



Fuji Xerox работает на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и располагает сильной клиентской базой, состоящей из крупных корпораций и государственных учреждений. Кроме того, компания достигла уникальной позиции в сфере документооборота благодаря использованию превосходных возможностей разработки продукции и технологии производства.



Однако в свете того факта, что неопределенность относительно будущего мировой экономики возрастает, а конкуренция на рынке усиливается, в компании Fujifilm посчитали, что Fuji Xerox в качестве дочерней компании имеет больше шансов на дальнейший рост.



Обзор сделки

• Fujifilm приобретет 25 % акций Xerox в Fuji Xerox и 51 % акций Xerox International Partners — совместного предприятия Xerox и Fuji Xerox с соотношением долей 51/49, которое ведет OEM-бизнес в США и Европе.



• Новое соглашение с Xerox позволит Fujifilm расширить возможности OEM на мировом рынке.



• Fuji Xerox и Xerox продлят действующее соглашение о поставке продукции.