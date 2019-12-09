Viasat сообщает о расширении линейки для приема закодированного спутника

9 декабря 2019, 9:45

Официальный оператор спутникового телевидения Viasat сообщает о расширении своей линейки оборудования. Так, начиная с 05 декабря 2019 года, добавляетсяновый сеттопбокс Strong, модель SRT 7602.Этот тюнер, брендированный логотипами Viasat и УТБ, – новинка на рынке Украины и отличается от других тюнеров тем, что имеет инновационную технологию автонастройки спутников. Отныне пользователям не придется самим настраивать спутниковые приемники, за них все сделает система, а зрителям остается только наслаждаться просмотром украинских и мировых каналов в хорошем качестве.«Все наши предыдущие модели тюнеров были в свое время техническими нововведениями, но их приходилось настраивать вручную. С моделью SRT 7602 все, что нужно сделать, – просто включить приемник, соединенный с телевизором и антенной, подождать несколько минут, пока произойдет автоматический поиск и распознавание спутников, и подключить услугу Viasat, выбрав один из актуальных пакетов. Уверены, что новый тюнер быстро завоюет популярность среди пользователей», – утверждает Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.Кроме легкого автоматического подключения к спутниковому телевидению, среди других технических характеристик следует отметить функцию записи эфира и паузы программ, а также очень популярное техническое нововведение – один «умный» пульт для телевизора и тюнера 2-в-1.Новые модели тюнеров можно приобрести на сайте viasat.ua, через Центр информационной поддержки Viasat по телефону 0 800 500 460, в магазинах электроники и у официальных диллеров – партнеров Viasat. Рекомендуемая розничная цена – 1099,00 грн.Напоминаем, что 20 января 2020 года сигнал четырех ключевых украинских медиагрупп на спутнике будет закодирован. После этого те, кто смотрел украинские каналы через спутник, не будут иметь возможность смотреть их в открытом доступе. Чтобы получить возможность дальнейшего просмотра зрителям необходимо выбрать официального оператора телевидения.