VIASAT представила результаты исследования рынка платного телевидения

25 января 2019, 10:15

По заказу официальной платформы спутникового телевидения VIASAT компания ГФК Юкрейн провела исследование рынка платного телевидения в IV квартале 2018 года для определения оптимальной цены для бизнеса услуг платного телевидения.

Исследование проводилось на территории всей Украины, репрезентативно для населения в возрасте старше 16 лет.



Согласно результатам исследования, большинство тех, кто готов платить за услуги платного ТВ, готовы платить до 100 грн. Эта цена на 40 грн выше той, которую готовы были платить в IV квартале 2017 года большинство потенциальных и реальных пользователей платного ТВ.



В ГФК Юкрейн отмечают, что в предыдущие 3 года оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41-50 грн в месяц, и только в конце 2018 года можно отметить ее четкое увеличение до 81-100 грн/мес.



