В Украине начался переход на платное спутниковое телевидение

10 декабря 2019, 18:05

Большинство спутниковых каналов, которые раньше можно было смотреть бесплатно, будут закодированы уже в январе 2020 года.

На сегодняшний день некоторые спутниковые телеканалы уже закодированы провайдером Зеонбуд, а группы 1+1 media, Медиа Группа Украина и StarLightMedia начали предупредительные отключения эфира своих каналов.



Как неоднократно сообщалось ранее, в Украине готовится переход к западной модели распространения телевизионного контента. Новый подход предусматривает взимание платы за прием спутникового сигнала и борьбу с пиратскими методами просмотра ТВ. После многочисленных предупреждений в Украине уже началась практическая реализация новых «правил игры».



С одной стороны, национальный провайдер цифрового эфирного телевидения Зеонбуд закодировал транспортный сигнал со спутника Astra 4A, которым ранее рядовые граждане пользовались для пиратского доступа к телевизионному контенту. В то же время, ведущие медиагруппы, среди которых 1+1 media, Медиа Группа Украина и StarLightMedia, с 4 ноября начали так называемые «блэкауты», то есть предупредительные прекращения трансляции телеканалов в течение двух минут. Во время остановки телетрансляции на экране появляется текст с предупреждением о том, что вскоре возможности бесплатно смотреть спутниковое телевидение вообще не будет.



По информации из официальных источников, полное кодирования 24 самых популярных украинских телеканалов состоится уже с 20 января 2020 года. Согласно опросам, часть абонентов согласится приобрести специальные спутниковые ресиверы и ежемесячно платить за прием спутникового телевидения. Следует обратить внимание, что после кодирования наличие в телевизорах абонентов встроенного спутникового тюнера никак не поможет, ведь встроенные спутниковые тюнеры не смогут «расшифровать» закодированный провайдерами сигнал.



Таким образом, большинству украинских пользователей спутникового телевидения уже сейчас стоит задуматься об альтернативном варианте приема телевизионного сигнала. Среди наиболее популярных вариантов – кабельное, IPTV и эфирное цифровое телевидение стандарта DVB-Т2. Первые два варианта также нуждаются в ежемесячной оплате, а вот эфирное цифровое телевидение Т2 является абсолютно бесплатным. Для его приема нужно лишь иметь соответствующий тюнер, который может быть встроенным или внешним.



Отличным решением в сложившейся ситуации станут телевизионные тюнеры ERGO, которые можно подключить к любому, даже старому, телевизору, и принимать более 30 украинских эфирных каналов в цифровом качестве без дополнительных затрат.



Следует отметить, что тюнеры от бренда ERGO доступны для семьи с любым достатком, но их преимущество не ограничивается вопросами экономии. Кроме финансовой выгоды, такое решение является также очень удобным, ведь все модели тюнеров ERGO имеют встроенные медиа-проигрыватели, которые позволяют воспроизводить видео, фото и аудио файлы с внешних носителей, например, обычных флешек. Некоторые модели даже могут автоматически записывать телепрограммы по расписанию для последующего просмотра в любое удобное время.



Внешние тюнеры ERGO – отличное решение для приема эфирного телевидения стандарта DVB-Т2, которое позволит бесплатно смотреть самые популярные украинские телеканалы в цифровом качестве даже после кодирования спутникового сигнала.